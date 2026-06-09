Izraelski ministar Ben-Gvir poziva na otmicu libanonskih žena kako bi se izvršio pritisak na Hezbollah

Prema izvještaju novinske agencije ABNA - svoj prijedlog je iznio tokom sastanka kabineta za sigurnost u utorak, pozivajući zvaničnike da usvoje agresivnije mjere protiv libanonske grupe dok se diskusije fokusiraju na proširenje izraelske vojne invazije u Libanu.

"Počnimo razmišljati izvan okvira o Hezbolahu", rekao je Ben-Gvir, dodajući da je osvajanje teritorije i ubijanje mnogih boraca Hezbolaha, ali i otmica njihovih žena i mladih i odvođenje u zatvore "ono što ih najviše boli".

Izraelske snage i dalje trpe žrtve i gubitke opreme u južnom Libanu.

Navodno je nekoliko članova kabineta izrazilo podršku intenziviranju vojnih racija u Libanu uprkos prekidu vatre koji su Sjedinjene Američke Države najavile ranije ove godine.

Izraelske snage su već otele libanonske civile tokom agresije, iako tačan broj ostaje nejasan.

Vjeruje se da su oteti među 1.316 osoba koje su trenutno pritvorene prema izraelskom zakonu o "nezakonitim borcima", mjeri koja uključuje Palestince iz Gaze i sirijske državljane.

Zakon, prvi put donesen 2002. godine, omogućava vlastima da drže pojedince na neodređeno vrijeme i na periode koji se mogu produžiti bez formalnih optužbi.

Organizacije za ljudska prava su više puta kritikovale zakon, tvrdeći da krši međunarodne pravne standarde dozvoljavajući pritvor bez sudskih naloga, ograničavajući pristup pravnom savjetniku i uskraćujući informacije o boravištu i uslovima pritvorenika.

Pozive na eskalaciju ponovili su i drugi izraelski zvaničnici tokom sastanka kabineta. Ministar Yitzhak Wasserlauf pozvao je ministra finansija Bezalela Smotricha da poveća vojno finansiranje, rekavši da bi trebao "otvoriti džepove" za oružane snage i artiljerijske jedinice.

Izraelski ministar vojnih poslova, Israel Katz, također je podržao proširenje vojnih operacija, rekavši da je "premijer donio važnu odluku o napadu i da moramo još više proširiti naoružanje".

Razgovori se odvijaju usred nastavka izraelskih napada na Liban uprkos prekidu vatre koji su posredovale SAD.

Libanski ministar odbrane Michel Menassa rekao je ranije ove sedmice da su izraelske snage izvele približno 3.500 napada i stotine kontroliranih eksplozija od kada je prekid vatre proglašen 17. aprila.

Prema libanskim vlastima, oko 1,2 miliona ljudi je raseljeno širom zemlje kao rezultat tekućih neprijateljstava.

Libansko Ministarstvo zdravstva kaže da je najmanje 3.637 ljudi ubijeno od početka posljednje faze sukoba u martu, uključujući više od 800 smrtnih slučajeva zabilježenih nakon objave prekida vatre u aprilu.

Izraelski zvaničnici kažu da su napadi Hezbolaha također uzrokovali žrtve na izraelskoj strani. Najmanje 34 Izraelaca, većinom vojnika, ubijeno je od marta, uključujući 18 smrtnih slučajeva prijavljenih od 17. aprila.