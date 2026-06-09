Trump tvrdi: Iran je oborio naš helikopter

Donald Trump je u poruci na Truth Socialu tvrdio da je Iran odgovoran za obaranje američkog helikoptera.

Napisao je: "Upravo sam obaviješten od naše sjajne vojske da su Iranci sinoć ciljali jedan od naših naprednih helikoptera Apache koji je patrolirao iznad Hormuškog tjesnaca."

Trump je dodao: "Dva pilota su bila uključena u ovaj incident, a obojica su sigurna i zdrava. Međutim, Sjedinjene Države moraju odgovoriti na ovaj napad po potrebi."

Jutros je New York Times izvijestio da se američki vojni helikopter Apache srušio u blizini Hormuškog tjesnaca i rekao da su oba člana posade sigurno evakuirana.

Američki medij, bez spominjanja uzroka pada helikoptera AH-64 Apache, izvijestio je da je istraga o incidentu u toku.