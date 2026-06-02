Axiosov izvještaj o nezaboravnom dijalogu! Trumpov neviđeni bijes na Netanyahua, začinjen oštrim riječima: "Svi su počeli mrziti tebe i Izrael!"

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Axios je izvijestio, pozivajući se na dva američka zvaničnika i informirani izvor, da je Donald Trump bio izuzetno ljut zbog eskalacije izraelskih tenzija u Libanu u telefonskom pozivu u ponedjeljak s Benjaminom Netanyahuom i nazvao izraelskog premijera "ludim" u razgovoru punom vulgarnog jezika. Poziv se održao dok je Iran prethodno upozoravao da bi izraelske akcije u Libanu mogle dovesti do neuspjeha pregovora između Teherana i Washingtona.

„Svi mrze tebe i Izrael“

Prema izvorima Axiosa, Trump je u ovom pozivu rekao Netanyahuu: „Ti si prokleto luda osoba. Da nije bilo mene, sada bi bio u zatvoru. Štitim tvoj prokleti život. Sada te svi mrze. Svi mrze Izrael zbog ovih stvari.“ Jedan od američkih zvaničnika rekao je da je Trump također upozorio Netanyahua da će provođenje njegove prijetnje bombardiranjem Bejruta dodatno izolirati Izrael na globalnoj sceni!

Drugi izvor upoznat s pozivom rekao je za Axios da je Trump bio „vrlo ljut“ i vikao: „Šta radiš pogrešno?“ Izvori su rekli da američki predsjednik vjeruje da, dok Hezbollah nastavlja ispaljivati ​​rakete na Izrael i Izrael (takozvani) ima pravo da se brani, Netanyahu je posljednjih dana odgovorio na nesrazmjeran i opasan način.

Axios piše da je jedna od glavnih Trumpovih briga bio veliki broj civilnih žrtava u Libanu. Američki zvaničnik je rekao da se Trump posebno protivi izraelskom pristupu uništavanja čitavih zgrada kako bi ciljao komandanta Hezbolaha. Istovremeno, izraelska vojska je proširila i svoje kopnene operacije u južnom Libanu.

Trump se boji da će pregovori s Iranom propasti

Izraelski zvaničnik je rekao za Axios da Izrael više ne planira ciljati mete Hezbolaha u Bejrutu. Odluka je donesena nakon napetog poziva između Trumpa i Netanyahua. Prema američkim izvorima, poziv je bio jedan od najgorih i najnapetijih između dvije strane otkako se Trump vratio u Bijelu kuću.

Prema izvještaju, Trumpov bijes je uglavnom bio uzrokovan zabrinutostima da bi eskalacija borbi u Libanu mogla poremetiti osjetljive američko-iranske pregovore. Axios je izvijestio da nacrt sporazuma o kojem Teheran i Washington pregovaraju uključuje prekid borbi u Libanu. Nekoliko sati nakon poziva, Trump je na društvenoj mreži Truth Social napisao da se pregovori s Iranom nastavljaju "vrlo brzim tempom".

Međutim, Netanyahu je u izjavi nakon telefonskog poziva s Trumpom najavio da će, ako Hezbollah ne zaustavi svoje napade, Izrael ciljati mete u Bejrutu i da će se operacije u južnom Libanu nastaviti. Međutim, američki zvaničnik je za Axios rekao da je stvarnost takva da je Trump "potpuno ignorisao Netanyahua" u pozivu i da je izraelski premijer na kraju rekao: "U redu, u redu; 'Samo se pobrinite da se sve pravilno upravlja."