General Qaani: Cionisti moraju napustiti cijeli Libanon

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - general Esmail Qaani, komandant Kuds snaga Islamske revolucionarne garde, izdao je upozorenje cionističkim vojnicima.

Tekst poruke je sljedeći:

U ime Boga, Najmilostivijeg, Najmilosrdnijeg

Cionisti bi trebali znati; oni koji su stajali i borili se s vama, Jezidima, s duhom Ašure i vjerom Huseina, imaju isto vječno vjerovanje u svojim srcima da "cijeli dan Ašure i cijela zemlja Karbala"

Morate napustiti cijeli Libanon; jer je ova zemlja polje otpora i izdržljivosti, a ne igralište za okupatore.

Ako se danas ne povučete svojom slobodnom voljom, sutra ćete biti prisiljeni bježati s poniženjem i porazom.

Ne zaboravite 2000. godinu i historijsku volju šehida Sayyida Hassana Nasrallaha u Bint Jbeilu; to obećanje je još uvijek živo i nema sumnje da će se ista scena ponoviti.