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General Qaani: Cionisti moraju napustiti cijeli Libanon

25 juni 2026 - 19:54
News ID: 1831428
General Qaani: Cionisti moraju napustiti cijeli Libanon

ABNA24 - Komandant Kuds snaga Islamske revolucionarne garde izdao je upozorenje cionističkim vojnicima i naglasio: Morate napustiti cijeli Libanon; jer je ova zemlja polje otpora i izdržljivosti, a ne igralište za okupatore.

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - general Esmail Qaani, komandant Kuds snaga Islamske revolucionarne garde, izdao je upozorenje cionističkim vojnicima.

Tekst poruke je sljedeći:
U ime Boga, Najmilostivijeg, Najmilosrdnijeg
Cionisti bi trebali znati; oni koji su stajali i borili se s vama, Jezidima, s duhom Ašure i vjerom Huseina, imaju isto vječno vjerovanje u svojim srcima da "cijeli dan Ašure i cijela zemlja Karbala"

Morate napustiti cijeli Libanon; jer je ova zemlja polje otpora i izdržljivosti, a ne igralište za okupatore.
Ako se danas ne povučete svojom slobodnom voljom, sutra ćete biti prisiljeni bježati s poniženjem i porazom.
Ne zaboravite 2000. godinu i historijsku volju šehida Sayyida Hassana Nasrallaha u Bint Jbeilu; to obećanje je još uvijek živo i nema sumnje da će se ista scena ponoviti.

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