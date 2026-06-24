Održan naučni skup: “Novi omjer snaga u Zapadnoj Aziji nakon Memoranduma o razumijevanju između Irana i SAD-a”

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Prvi je na temu “Od ulice do bojnog polja, od bojnog polja do pregovora; uloga nacionalnog otpora i iranske odbrambene moći u postizanju pobjede” govorio dr. sc. Sabahudin Šarić te je istakao da hronično nerazumijevanje iranskog mentaliteta, pristupa i same države dovodi di pogrešnih procjena u vanjskoj politici i kreiranju odnosa prema Teheranu. Objašnjavajući iranski mentalitet, posebno se osvrnuo na instituciju vođe i na kulturu šehadeta naglasivši njihov značaj i u islamskoj i u iranskoj tradiciji. “Ignorisanje te duboke ukorijenjenosti nacionalnog otpora u sam identitet iranskog društva redovno rezultira neuspjehom pritisaka koji dolaze izvana”, istakao je dr. Šarić.

O širem kontekstu puta koji je doveo do pregovaračkog stola govorio je mr. Osman Softić, a na temu “Sinergija diplomatije i vojne moći, uspješna strategija Irana u asimetričnom ratovanju”. Naglasio je da je Iran svojim pametnim, asimetričnim pristupom ratovanju uspio razuvjeriti Amerikance od daljnjih eskalacija i nastavka sukoba. “Ono što također treba posebno naglasiti jeste da su se iranski pregovarači na diplomatskom parketu pokazali kao izuzetno vješti, te su nastupili na jednom višem akademskom nivou u odnosu na američke predstavnike. Upravo ta besprijekorna sinergija vojnog odvraćanja na terenu i superiorne intelektualne pripreme za pregovaračkim stolom primorala je Washington na ustupke”, kazao je Softić.

Admir Lisica, MA, analizirao je “Sigurnosne i geopolitičke implikacije iransko-američkog memoranduma o redefinisanju regionalnog poretka”. On je izrazio optimizam kada je u pitanju budućnost međunarodnih odnosa nakon ovog sporazuma. “Kada se podvuče crta, jasno je da je Izrael uvjerljivo najveći gubitnik ovog dogovora između Washingtona i Teherana. Njihova dugogodišnja strategija guranja Irana u izolaciju ovim je činom potpuno obesmišljena, što nepovratno mijenja cijelu sigurnosnu dinamiku regije”, objasnio je Lisica.

Posljednji izlagač bio je Belmin Herić, MA, koji je ujedno i moderirao ovim skupom. Njegovo izlaganje bilo je posvećeno temi “Uloga Hormuškog leveragea, energije i globalne trgovine u oblikovanju iransko-američkog memoranduma”. Nakon davanja detaljnog historijata ovog geostrateški ključnog tjesnaca, Herić je pojasnio konkretne okidače sporazuma na terenu. “Iranska blokada Hormuškog moreuza bila je apsolutno presudna da dođe do ovog memoranduma. Amerikanci takav potez jednostavno nisu očekivali i on ih je strateški iznenadio, natjeravši ih na pregovore”, rekao je Herić.