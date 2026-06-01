Američki bankarski mamac za iransku trgovinu u UAE i Omanu

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul-Bayt (ABNA) - Nakon rata i prekida odnosa između Irana i UAE, Oman je postao tranzitni centar za robu za Iran. Prema informacijama koje je primio Fars, vjerovatno je da će Oman zatražiti dozvolu od SAD-a za obavljanje bankarskih transakcija za iransku trgovinu.

UAE su prethodno dobili dozvolu od SAD-a da pomognu u rješavanju iranske trgovine i obavljanju bankovnih transfera za iranske trgovce.

S intenziviranjem sankcija i ograničavanjem odnosa iranskih banaka s evropskim bankama, iranski trgovci su počeli koristiti fiktivne kompanije registrovane u UAE za kupovinu robe i provođenje finansijskih poravnanja. Od tada su UAE postali jedan od glavnih trgovinskih partnera Irana.

Prema carinskim statistikama, uvoz iz UAE je također porastao u godinama kada se pritisak američkih sankcija povećao, jer je obim iranskog uvoza iz UAE porastao sa 6 milijardi dolara u 2018. na 20 milijardi dolara u 2024. godini.

Ovo se dogodilo i kada su sankcije UN-a pooštrene 2008. i 2011. godine.

Ekonomista Majid Shakeri kaže da su "SAD bile svjesne i namjerno držale otvoren prostor za operacije u UAE kako bi ga iskoristile za remećenje vanjske i domaće politike Irana."

Shakeri smatra da su u kritičnim trenucima SAD koristile iransku ovisnost o dirhamu UAE kao sredstvo kontrole ponašanja. Na primjer, u proljeće 2018. godine, stvaranjem problema i ograničavanjem ukupnog iranskog poravnanja na dva računa, odigrale su važnu ulogu u valutnom pritisku na Iran.

U proljeće 2019. godine, UAE su, uz pritisak SAD-a na Iran, u noći kada je IRGC proglašen terorističkom grupom, uhapsile iranske radnike koji rade s dirhamom u UAE.

Uloga Amerike u januarskoj valutnoj krizi

Upućeni izvor u Privrednoj komori rekao je da su Sjedinjene Američke Države u martu prošle godine također izazvale proteste, a zatim i januarske nerede prekidom protoka deviza u Iran preko računa UAE.

Međutim, bivši šef Organizacije za razvoj trgovine Alireza Peyman Pak smatra da zbog etabliranja koje su iranski trgovci pronašli u UAE, kao i profita koji su ostvarivali promjenom porijekla uvoza na deviznom kursu, nisu bili voljni koristiti alternativne načine.

To je dok, prema riječima direktora Instituta za ekonomiju otpora, Mohammada Amini-Raye, prema proračunima napravljenim u ovom institutu, oko 60 posto iranske trgovine može se riješiti bilateralno sa zemljama bez promjene trgovinske strukture.

To znači da ako je roba prethodno uvezena iz Kine u UAE, a zatim uvezena u Iran preko UAE i novac je poravnat, ona bi došla direktno u Iran bez ulaska u UAE i bila bi poravnata s kineskom stranom.

Prema Amini Rayi, dugoročno gledano, Iran bi trebao krenuti ka implementaciji plana za valutu i trgovinu. U smislu da bi trebao više uvoziti iz zemalja u koje više izvozi i obrnuto. Ovom mjerom će iranska trgovina biti zaštićena od sankcija i njihovih posljedica.