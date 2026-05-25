Qalibaf predvodi političku i ekonomsku delegaciju u Kataru / Pregovori o Hormuškom moreuzu i zamrznutoj imovini

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), izvori vijesti su nekoliko sati prije posjete predsjednika Islamske konsultativne skupštine Kataru, na čelu političke i ekonomske delegacije, najavili da će se pregovori iranske delegacije s katarskim zvaničnicima uglavnom fokusirati na pitanje Hormuškog moreuza i iranskog visoko obogaćenog urana.

Centralna uloga Hormuškog moreuza i obogaćenog urana u pregovorima

Prema ovom izvještaju, obaviješteni izvori su objavili da iranska delegacija, na čelu s Mohammadom Baqerom Qalibafom, predsjednikom Islamske konsultativne skupštine, odlazi u Dohu i da će se tokom ovog putovanja razgovarati i razmjenjivati ​​strateška pitanja vezana za Hormuški moreuz i iranski nuklearni program.

Prisustvo guvernera Centralne banke radi oslobađanja imovine

Mediji su također izvijestili da je Abdolnaser Hemmati, guverner Centralne banke Irana, dio delegacije koja je otputovala u ovu zemlju kako bi razgovarala o oslobađanju zamrznute imovine Irana u Kataru.

Obaviješteni zvaničnik potvrdio je putovanje za ISNA-u i rekao: "S obzirom na nedavne posjete katarskih zvaničnika Iranu, uključujući posjetu katarske delegacije Iranu prošle sedmice i sastanak s ministrom vanjskih poslova Seyyedom Abbasom Araqchijem, iranska delegacija na čelu s Qalibafom otputovala je u Dohu u sklopu nastavka bilateralnih konsultacija." Nastavio je: "Očekuje se da će jedna od tema o kojima će se razgovarati tokom ovog putovanja biti pregovori između Irana i Sjedinjenih Država i napori koje Katar ulaže da pomogne u okončanju rata u regiji."