Američke islamske organizacije protestuju protiv republikanaca/Kongres je postao platforma za islamofobiju

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), američke islamske organizacije su objavile da su saslušanja u Kongresu postala sredstvo protiv muslimanskih manjina i da se zloupotrebljavaju stvaranjem straha i panike među muslimanima. Ovaj protest se dogodio nakon što su republikanci održali sastanke usmjerene na "Ameriku bez šerijata".

Prema Al Jazeeri, Američko vijeće islamskih organizacija, koje predstavlja više od 50 islamskih grupa, osudilo je ono što je nazvalo vladinim oružjem američkih muslimana, rekavši da saslušanja promoviraju politiku zastrašivanja.

Zainab Choudhary, direktorica Vijeća za američko-islamske odnose u Marylandu, rekla je da antišerijatska saslušanja nisu održana radi zaštite Ustava, već da bi se okaljao imidž islama i prikazali američki muslimani kao stalni stranci.

S druge strane, zastupnik Jimmy Raskin, demokrata i visokorangirani član pravosudnog odbora Predstavničkog doma, rekao je da su saslušanja jednostavno oblik javnog iskrivljavanja i meta vjerskih sloboda.

Republikanci, koji kontroliraju većinu u oba doma Kongresa, nazvali su saslušanje pododbora pravosudnog odbora Predstavničkog doma, koje je održano prošle srijede, "Amerika bez šerijata: Zašto su politički islam i islamski šerijatski zakon neustavni?" Slično saslušanje održano je prošlog februara.

Nametanje političkog islama

Republikanski zastupnik Chip Roy tvrdio je na saslušanju da ekstremisti koji žele nametnuti politički islam ne žele koegzistirati s američkom kulturom i političkim sistemom; oni ga žele zamijeniti.

Ove primjedbe su iznesene uprkos tome što nema dokaza da su glavne islamske grupe u Sjedinjenim Državama pozvale na primjenu šerijatskog zakona u ovoj zemlji.

Kritičari kažu da takvi sastanci ciljaju muslimane i oživljavaju stereotipe i teorije zavjere protiv njih. Nema potrebe za ovim sastancima, budući da na tlu ove zemlje prevladava američki zakon.

Branitelji ljudskih prava u Sjedinjenim Državama dokumentirali su porast islamofobije posljednjih godina, pripisujući ga napadima 11. septembra, antiimigracijskoj politici, teorijama o bijeloj supremaciji i posljedicama izraelskog rata u Gazi.

Vijeće za američko-islamske odnose (CAIR) saopćilo je da je u 2025. godini primilo 8.683 pritužbe na antimuslimanske i antiarapske incidente, što je najveći broj otkako je počelo voditi evidenciju 1996. godine.

Studija koju je u aprilu objavio Centar za proučavanje organizirane mržnje otkrila je da su antimuslimanske pristranosti među republikanskim izabranim zvaničnicima u Sjedinjenim Državama naglo porasle od početka 2025. godine. Izvještaj je naveo više od 1.100 objava republikanskih članova Kongresa i guvernera.

Republikanski guverneri na Floridi i u Teksasu također su Vijeće za američko-islamske odnose označili terorističkom grupom, tvrdnju koju su vijeće i druge grupe za ljudska prava osudile.

Vijeće se protivi oštrim imigracijskim politikama republikanskog predsjednika Donalda Trumpa i njegovom rješavanju propalestinskih protesta.