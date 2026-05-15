Walid Jumblatt: Razoružavanje Hezbollaha silom je nemoguće

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Walid Jumblatt je u intervjuu za francuske online novine Media Part rekao: "S obzirom na izraelske napade, atentate i kontinuirano bombardiranje, nemoguće je tražiti od Hezbollaha da preda svoje oružje."

Navodeći da je "razoružavanje Hezbolaha silom, kako to Amerikanci žele, vojno i politički nemoguće", rekao je: "Libanonska vojska sastoji se od libanonskih građana, šiita, sunita, Druza i drugih, i ne može se prisiliti da se bori protiv šiitskih sela."

Navodeći da je dijalog s Hezbolahom neophodan i da on nije strani entitet za Libanon, bivši šef Druzske progresivne socijalističke partije Libana rekao je: "S obzirom na stalne napade, atentate i bombardiranja od strane Izraela, nemoguće je tražiti od boraca Hezbolaha da predaju oružje."

Također je izjavio da se, kako bi se razgovaralo o razoružanju, prvo mora postići određeni stepen smirenosti, te da se Izraelci moraju povući uz garancije SAD-a, te da se libanonska vojska mora ojačati i da se moraju uspostaviti nove međunarodne snage koje će zamijeniti UNIFIL.

Jumblatt je izjavio da se historija ponavlja, ali brutalnijim i sofisticiranijim sredstvima. Ranije Izrael nije uništavao okupiranu teritoriju kao što to čini danas južno od Žute linije koju je jednostrano povukao.

Izjavio je da je Izrael stvorio "mini-Gazu" u Libanu, kao što je to učinio u Gazi.

U vezi s tekućim pregovorima između izraelskog režima i Libana u Washingtonu, Jumblatt je rekao: "Podržavam ih direktno i indirektno, ali pod uslovom da se [izraelski režim] vrati na liniju prekida vatre iz 1949. godine s mehanizmom međusobnog praćenja i međunarodnim snagama koje bi mogle uključivati ​​Francuze i Italijane."

U vezi s ponavljanjem govora mržnje i time da li se boji novog građanskog rata, rekao je: "Ne, jer građanski rat zahtijeva dvije naoružane strane, a trenutno samo Hezbollah ima oružje."

Bivši šef Progresivne socijalističke partije Libana dodao je: "Međutim, živimo u periodu opasne nestabilnosti i neki libanonski lideri možda zapravo žele da se vrate građanskom ratu jer su bili zatočeni u svojoj prošlosti."

Dodao je: „Danas postoje oni koji, pod izgovorom izolacije Hezbolaha, potiču isključivanje cijele šiitske zajednice, kao da su svi šiiti Hezbolah. To je apsurdno. Ovo podsjeća na staru izraelsku ideju, koju podržavaju neke ličnosti libanonske desnice, koja smatra „Planinu Liban“ zemljom kršćana i vjeruje da je rješenje da se šiiti vrate u Irak.“

Danas ponovo čujemo ovu suicidalnu teoriju koja poziva na protjerivanje šiita iz Libana, zaboravljajući da su oni stoljećima bili sastavni dio libanonskog društva.