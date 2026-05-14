Svjetska skupština Ahlul Bayta (AS): Oduzimanje državljanstva građanima Bahreina je jasno kršenje ljudskih prava

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayta (AS) - ABNA - Svjetska skupština Ahlul Bayta (AS) izdala je saopštenje u kojem reaguje na oduzimanje državljanstva brojnim građanima Bahreina od strane režima Al Khalifa i pooštravanje ograničenja protiv sljedbenika Ahlul Bayta (AS) u regiji, te oštro osuđuje ove akcije.

Skupština je u svojoj izjavi naglasila da će šutnja ili minimalna akcija međunarodne zajednice protiv ove opasne prakse samo ohrabriti represivne režime da dalje krše prava građana i promoviraju kolektivno kažnjavanje u regiji.

Tekst izjave glasi:

Svjetska skupština Ehlul Bejta (mir neka je s njima) izražava duboku zabrinutost i najsnažnije osuđuje nezakonite, proizvoljne i ljudska prava kršeće postupke bahreinske vlade oduzimanjem državljanstva 69 građana zemlje, kao i hapšenje niza istaknutih naučnika u toj zemlji i otkazivanje članstva trojici članova parlamenta. Prema dokumentovanim izvještajima, među tim osobama su svećenici, propovjednici, društveni aktivisti, žene, muškarci, pa čak i djeca i dojenčad kojima je oduzeto prirodno pravo na državljanstvo bez ikakvih sudskih formalnosti, bez pravnih istraga i izvan nadležnosti sudstva, a isključivo na osnovu naredbe kralja Bahreina. Ovo je jasan primjer „kolektivnog osuđivanja“ i „vansudskog kažnjavanja“ koje je neprihvatljivo u bilo kojem civiliziranom pravnom sistemu.

Iz perspektive međunarodnog prava, pravo na državljanstvo smatra se jednim od najosnovnijih prava svake osobe. Član 15. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, koji odražava običajno međunarodno pravo, jasno navodi: „Niko ne smije biti proizvoljno lišen svog državljanstva.“ Akcija bahreinske vlade da pojedincima oduzme državljanstvo bez pravičnog suđenja i bez razlikovanja između optuženog i članova njegove porodice (posebno djece i dojenčadi koji nemaju nikakvu ulogu u optužbama protiv njih) predstavlja jasno kršenje njenih međunarodnih obaveza prema članu 24., stavu 3. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, kao i članovima 7. i 8. Konvencije o pravima djeteta. Uključivanje dojenčadi u ovu odluku nije samo suprotno standardima ljudskih prava, već predstavlja i „prisilno lišavanje državljanstva“ i „kolektivno kažnjavanje“, što su strogo zabranjena od strane nadzornih tijela UN-a.

Svjetska skupština Ahlul Bayta (A.S.) naglašava da su lažne i ponovljene optužbe za „podržavanje Irana“ ili „špijuniranje za strane subjekte“ samo izgovor za suzbijanje opozicije i sistematsko kršenje građanskih prava u Bahreinu. Takav represivni pristup podsjeća na nehumano ponašanje u totalitarnim režimima i potpuno potkopava kredibilitet bilo kakvog zahtjeva za vladavinom prava u Bahreinu. Ova akcija također krši princip nediskriminacije i princip proporcionalnosti u primjeni kazni; jer lišavanje djece i dojenčadi državljanstva nema nikakve veze s političkim optužbama koje se pripisuju njihovim roditeljima.

Svjetska skupština Ahlul Bayta, mir s njima, poziva sva tijela UN-a za praćenje ljudskih prava, posebno Ured visokog komesara za ljudska prava, Vijeće za ljudska prava, Komitet za prava djeteta i Organizaciju islamske saradnje, kao i velike vjerske autoritete i učenjake, da službeno i odmah osude ovaj nehumani i nezakoniti čin, te da pozovu bahreinsku vladu da bez odlaganja vrati državljanstvo svim dotičnim osobama (posebno djeci i dojenčadi), te da proglasi da nijedna osoba u Bahreinu ne smije biti lišena svog prirodnog prava na državljanstvo zbog porodične pripadnosti ili političkih uvjerenja.

Šutnja ili minimalna akcija međunarodne zajednice protiv ove opasne prakse samo će povećati drskost represivnih režima u njihovom očiglednom kršenju građanskih prava i promovisanju kolektivnog kažnjavanja u regionu.

Izražavajući solidarnost sa pogođenim porodicama i oštro osuđujući ovaj nehumani čin, Islamska Republika Iran upozorava na opasne posljedice širenja takvih praksi i naglašava potrebu da se sve zemlje pridržavaju standarda ljudskih prava i zabrane proizvoljno lišavanje državljanstva.

Vrijedi također napomenuti da su nakon napada SAD-a i cionističkog režima na Islamsku Republiku Iran i početka trećeg nametnutog rata, SAD, u saradnji sa vlastitim vladarima i kolonijama u regionu, na vrhuncu svog poniženja i frustracije i straha od sloma svog trona i klimave dominacije, nametnule neviđena ograničenja i pritiske na šiite zbog njihovog saosjećanja sa voljenom iranskom nacijom u tuzi zbog gubitka svog velikog vođe. Kako bi se stvorio strah i teror među šiitima, čak su i oni koji su koristili ajet povratka "Inna lillahi wa inna ilayhi radži'un" u svojim telefonskim profilima ili u porukama bili progonjeni, hapšeni, oduzimani im je status i protjerivani iz zemlje.