Pakistan će biti domaćin velikog okupljanja "Šehid ummeta"

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul-Bayt (A.S.) - ABNA - u spomen na veliku ličnost Vođe ummeta, šehida Imama Hamneija, pakistanski šiiti će 13. juna 1405. godine na trgu Minar-e-Pakistan u Lahoreu održati veliki skup "Šehida nacije".

Ovaj veliki skup bit će organiziran na inicijativu i u organizaciji grupe šiitskih organizacija i institucija u Pakistanu.

Ova velika ceremonija planirana je u čast života, zasluga i borbi pokojnog vođe, imama Seyyeda Alija Hosseinija Hameneija, i njegovih ubijenih drugova; ličnosti čija je mučenička smrt izazvala val tuge, saosjećanja i komemoracije širom islamskog svijeta, posebno u Pakistanu.

Prema ovom izvještaju, skup "Šehid ummeta" predstavlja se kao najveća nacionalna konferencija u Pakistanu u smislu broja stanovnika i sastava učesnika. Pored stotina istaknutih i poznatih šiitskih učenjaka, na ovom skupu će biti prisutan i veliki broj istaknutih sunitskih učenjaka; što ukazuje na atmosferu jedinstva i saosjećanja među različitim islamskim sektama u obilježavanju šehida.

Nakon bolne šehidske smrti velikog ajetullaha imama Seyyeda Alija Hosseinija Hamneija, programi saučešća, sjećanja i komemoracije nastavljaju se u raznim gradovima Pakistana. Do sada su brojne ceremonije održane u Karačiju, Lahoreu, Islamabadu, Rawalpindiju, Pešavaru, raznim dijelovima provincije Sindh, te u raznim gradovima i područjima Gilgit-Baltistana u spomen na historijske službe i visoki status ovog mučenika. Međutim, predstojeći skup na Trgu Minar-e-Pakistan je bez presedana i rijedak po svojoj veličini, broju učesnika i nacionalnom značaju.

Vrijedi napomenuti da pripreme i promotivne aktivnosti za ovaj veliki skup traju već skoro mjesec dana širom Pakistana, te se očekuje da će ceremoniju pratiti širok javni prijem i entuzijastično učešće različitih segmenata društva.