Doživotni zatvor za ženu iz Bahreina zbog optužbi za "saradnju s Iranom" / Al-Khalifin pritisak na šiite se pojačava

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), šef bahreinskog tužilaštva za "terorističke zločine" objavio je da je Krivični sud zemlje na današnjoj sjednici osudio ženu na doživotni zatvor i oduzimanje imovine zbog optužbi za saradnju s Iranom.

Prema bahreinskom sudu, ova osoba je na svojoj stranici na društvenim mrežama objavila slike i podatke iz važnih centara i objekata u Bahreinu.

Na današnjem zasjedanju, Bahreinski krivični sud osudio je još dvije osobe na doživotni zatvor, novčanu kaznu od 10.000 dinara i konfiskaciju imovine po sličnim optužbama.

Sud je također osudio još 21 osobu na 5 do 10 godina zatvora, novčanu kaznu i konfiskaciju imovine po optužbama za snimanje vitalnih mjesta i podršku napadima na Bahrein.

Bahreinske snage sigurnosti nedavno su izvršile racije u raznim područjima i uhapsile niz istaknutih šiitskih učenjaka bez sudskog naloga ili pojašnjenja o optužbama.

Bahreinsko ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je u subotu da je 41 osoba uhapšena pod optužbom za saradnju i simpatiziranje Irana istovremeno s američkom i izraelskom agresijom.

Bahreinska web stranica Al-Wefaq izvijestila je da su bahreinske snage izvršile racije u nizu šiitskih područja i uhapsile vjerske učenjake i profesore teologije.

Bahrein, koji je domaćin Petoj floti američke mornarice, pojačao je obračun s šiitima u zemlji pod izgovorom podrške Iranu nakon američko-izraelskog rata protiv Irana.

Ove mjere, koje su se uglavnom dogodile u šiitskim područjima i vjerskim centrima, a provedene su kako bi se izvršio pritisak na bahreinske šiite, stvorile su strogo sigurnosno okruženje u tim područjima.

Izvještaji ukazuju na to da je ova mjera dio opsežne kampanje režima Al Khalifa protiv šiitskih kritičara i aktivista, koja se intenzivirala posljednjih mjeseci, posebno nakon nedavne američko-izraelske agresije na Iran.

Ranije je zajednica Al-Wefaq u Bahreinu pozvala bahreinsku vladu da odmah zaustavi ove mjere, navodeći intenziviranje napada Al Khalife na narod zemlje na osnovu lažnih optužbi.