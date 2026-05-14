Ljekari bez granica upozoravaju na napade cionističkog režima na libanonsko medicinsko osoblje

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Ljekari bez granica najoštrije su osudili napade vojnih snaga cionističkog režima na humanitarne radnike i zdravstvene radnike u Libanu, naglašavajući da ciljanje medicinskog osoblja sada ugrožava živote libanonskih civila i slabi kapacitete za humanitarni i medicinski odgovor u južnom Libanu.

Prema libanskim novinama Al-Akhbar, organizacija je u saopštenju navela da je izraelski dron u utorak, 12. maja, ciljao tri humanitarna radnika u području Nabatiyeh dok su pokušavali pomoći ranjenoj osobi koja je preživjela raniji napad. Kao rezultat napada, dva humanitaraca su ubijena na licu mjesta, dok je treći povrijeđen i prebačen na hitnu pomoć bolnice Al-Najda Al-Shaabiyya, gdje djeluju timovi MSF-a.

MSF je dodao da su humanitarni radnici koji su poslani iz bolnice Al-Najda Al-Shaabiyya i koji su svjedočili ciljanju svojih kolega kasnije bili prisiljeni vratiti se na mjesto napada kako bi prikupili posmrtne ostatke žrtava.

Jeremy Restor, koordinator organizacije za programe u Libanu, izrazio je duboko ogorčenje zbog mučeništva libanonskih humanitarnih radnika i rekao da se organizacija snažno protivi normalizaciji napada na libanonske zdravstvene radnike.

Organizacija je istakla da je u posljednjih nekoliko mjeseci povećala svoju podršku bolnici Al-Najda Al-Sha’biya u rješavanju incidenata s velikim brojem žrtava, te da su njeni timovi također radili zajedno sa spasiocima i prvim interventnim službama u raznim područjima guvernorata Nabatieh.

MSF je naglasio da su njeni timovi učestvovali u procesu prebacivanja povrijeđenih u medicinske centre i da su podržali osoblje koje nastavlja obavljati svoje dužnosti uprkos velikim gubicima i strahu uzrokovanom ponovljenim napadima i ciljanjem.