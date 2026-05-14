Intenziviranje hapšenja u Bahreinu; Izvještaji o kontinuiranom sigurnosnom pritisku na šiitske građane

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), prema objavljenim izvještajima, bahreinske sigurnosne agencije su posljednjih dana uhapsile ili pozvale na ispitivanje desetine šiitskih građana kao dio novog talasa sigurnosnih mjera. Među uhapšenima su imena pojedinaca kao što su Muhammad Nader, Hussein Yahya, Sayyed Ali Al-Gharaifi, Sayyed Nasser Mahmoud, Sayyed Abdullah Muhammad i nekoliko drugih građana. Lokalni izvori kažu da su ove mjere nastavak sigurnosnih mjera i ograničenja vjerskih, društvenih i političkih aktivnosti.

Izvještaji također ukazuju na to da je nekoliko drugih građana uhapšeno nakon što su sigurnosne snage izvršile racije u njihovim domovima. U drugom razvoju događaja, Mula Ali al-Jordabi i Mohammed Alian također su uhapšeni od strane sigurnosnih snaga nakon što su objavili video u znak podrške pritvorenim svećenicima. Posmatrači opisuju ovaj potez kao znak sve većih ograničenja bilo kakvog izražavanja solidarnosti ili mirnih aktivnosti u Bahreinu.

Prema ovim izvještajima, broj pritvorenika je od početka nedavne krize dostigao više od 280, što je izazvalo zabrinutost među grupama za ljudska prava zbog mogućnosti mučenja i zlostavljanja pritvorenika. Aktivisti za ljudska prava kažu da bi kontinuirani sigurnosni pristup i široko rasprostranjeni sukobi s protivnicima i kritičarima mogli dovesti do eskalacije političkih i društvenih tenzija u Bahreinu.