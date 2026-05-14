Potpisan najveći sporazum o razmjeni zatvorenika u Jemenu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), jemenska vlada i vlada Adena, povezana sa koalicijom predvođenom Saudijskom Arabijom, potpisale su najveći sporazum o razmjeni zatvorenika u historiji slučaja zatvorenika u Jemenu. Sporazum je postignut tokom pregovora održanih u jordanskoj prijestolnici Amanu i uključuje oslobađanje približno 1.728 zatvorenika sa obje strane.

Abdul Qader Al-Murtaza, šef pregovaračkog tima jemenske vlade, napisao je u poruci na društvenoj mreži "X": "Božjom milošću, danas je u glavnom gradu Jordana završena nova runda pregovora o slučaju zatvorenika, a pratilo ju je potpisivanje spiska imena zatvorenika i pritvorenika."

Objasnio je da spisak uključuje 1.100 zatvorenika i pritvorenika jemenske vlade i 580 s druge strane, uključujući sedam saudijskih zatvorenika i 20 sudanskih zatvorenika.

Morteza je također najavio da će se provedba sporazuma provesti nakon završetka relevantnih procedura s Međunarodnim komitetom Crvenog križa.

Hans Grundberg, specijalni izaslanik UN-a za Jemen, također je opisao sporazum kao trenutak nade za hiljade Jemenaca koji godinama čekaju povratak svojih najmilijih.

Naglasio je da je ono što je postignuto jasan znak učinkovitosti ozbiljnih i kontinuiranih pregovora. Učešće strana u dijalogu može pomoći u ispunjavanju hitnih humanitarnih prioriteta i izgradnji potrebnog povjerenja za podršku sveobuhvatnom mirovnom procesu.

Ranije, krajem decembra prošle godine, u Muscatu, glavnom gradu Omana, potpisan je početni sporazum pod nadzorom UN-a, prema kojem je trebalo biti pušteno oko 3.000 zatvorenika iz različitih jemenskih stranaka.

Posljednji sporazum o razmjeni zatvorenika između jemenske vlade i vlade Adena, koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, proveden je u aprilu 2023. godine, tokom kojeg je, uz posredovanje UN-a i nakon pregovora u Švicarskoj, pušteno oko 900 zatvorenika i pritvorenika s obje strane, uključujući građane Saudijske Arabije i Sudana.