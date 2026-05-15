Araghchi o BRICS-u: Svijet stoji između "istrošenih struktura" i "nove stvarnosti"

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Seyyed Abbas Araghchi, ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran, održao je danas (četvrtak) govor na sastanku ministara vanjskih poslova BRICS-a i objasnio stavove Irana o budućem putu ove grupe i izazovima s kojima se svijet suočava.

Na početku svog govora, osvrćući se na trenutno stanje svijeta, Araghchi je izjavio: Danas se nalazimo na tački u historiji gdje se svijet nalazi između dva puta: nastavka istrošenih i neefikasnih struktura ili prelaska na novu stvarnost definiranu pravdom i ravnotežom.

Dodao je: Danas inovacija nije samo slogan; to je strateška nužnost. Tražimo način da pređemo s privremenih kriza na trajne strukture.

Tranzicija s "upravljanja krizama" na "upravljanje prilikama"

Iranski ministar vanjskih poslova izjavio je: Današnjem svijetu je potreban prelazak s "upravljanja krizama" na "upravljanje prilikama". Da bismo održali svoju poziciju u današnjem brzom svijetu, ne bismo trebali biti samo reaktivni; trebali bismo biti i katalizator pozitivnih promjena.

Araghchi je smatrao da ovaj put uključuje četiri glavna stuba: inovaciju, otpornost, saradnju i održivost.

Inovacije u modelima upravljanja i razvoja

Naglašavajući da inovacije nisu ograničene samo na tehnološki napredak, ministar vanjskih poslova je rekao: "Mi u BRICS-u moramo nastojati premostiti digitalne i tehnološke jazove. Pristup znanju i tehnologiji mora se transformirati iz ekskluzivne privilegije u javni alat za zajednički rast."

Dodao je: "Inovacije u BRICS-u ne bi trebale biti ograničene samo na laboratorije, već bi trebale teći i u donošenje politika. Cilj je stvoriti zajednički inovacijski ekosistem."

Agresivni ratovi; Jedan od velikih šokova

Govoreći o uzastopnim šokovima u ekonomskoj, ekološkoj i sigurnosnoj oblasti, Araqchi je rekao: Agresivni ratovi Sjedinjenih Država i cionističkog režima protiv Islamske Republike Iran, Libana, Gaze i drugih regija svijeta nanijeli su nepopravljivu štetu biološkoj infrastrukturi.

Otpornost je apsolutna neophodnost

Ministar vanjskih poslova je naglasio: "Naš put ka održivosti mora se fokusirati na jačanje nacionalne i regionalne otpornosti." Zemlje članice BRICS-a moraju osigurati svoje lance snabdijevanja, diverzificirati svoje monetarne sisteme i izgraditi snažne ekonomske odbrambene strukture protiv jednostranih pritisaka.

Dodao je: U današnjem rizičnom svijetu, otpornost nije izbor, već definitivna nužnost.

Strukturna i sinergijska saradnja; put do spasenja

U drugom dijelu svog govora, osvrćući se na porast unilateralizma u svijetu, Araqchi je izjavio: U eri kada su unilateralizam i izolacija u porastu, saradnja je jedini put do spasenja. Ali mi ne tražimo privremenu saradnju; radije, tražimo strukturnu i sinergijsku saradnju.

Dodao je: Put naprijed za BRICS mora se zasnivati ​​na poštovanju nacionalnog suvereniteta i kulturnih razlika. Prava saradnja ide dalje od potpisivanja jednostavnih sporazuma i moramo se kretati prema integraciji lanaca vrijednosti i zajedničkim ulaganjima u kritičnu infrastrukturu.

Održivost; Kriterij za sve BRICS projekte

Zaključno, iranski ministar vanjskih poslova naglasio je potrebu za ekološkom održivošću i socijalnom pravdom, napominjući: Nijedan napredak nije pravi napredak ako je njegova cijena uništavanje okoliša ili društvena nepravda. Održivost mora biti uključena kao kriterij u sve razvojne projekte BRICS-a.

Araghchi je naglasio: Put je težak i izazovi su ogromni; ali naša snaga leži u saradnji. Nemojmo smatrati ovaj sastanak krajem razgovora, već početkom strateške operacije izgradnje svijeta u kojem su inovacija, otpornost, saradnja i održivost opipljive realnosti svakodnevnog života naših ljudi.