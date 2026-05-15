Poruka Vođe Islamske revolucije povodom Dana perzijskog jezika i sjećanja na mudraca Abul-Kasima Firdusija

U ime Allaha, Najmilostivijeg, Najsamilosnijeg

📖 Osim što je sredstvo govora i pisanja, perzijski jezik predstavlja okvir znanja i sredstvo komunikacije misli te granice identiteta za Irance. Perzijski jezik i književnost jedan su od najvećih kapaciteta za promociju bogate kulture i civilizacije islamskog Irana širom svijeta; a preporuka našeg mudrog i šehidskog Vođe da se ojača perzijski jezik je svjetionik snage za „iransko-islamsku civilizaciju“.

👥 U Trećoj svetoj odbrani, kao i u prethodna dva nametnuta rata, draga iranska nacija dokazala je da su Firdusijeve mitske priče stvarnost njihovih života i njihovi junaci, a odgajajući, ratnički i kur'anski koncepti Šahname ujedinjuju i obuhvataju sve iranske narode i grupe u očuvanju svog identiteta, originalnosti i nezavisnosti i borbi protiv agresora "Zahhak-e-Vashana". Ovaj ep o prisustvu, odbrani i pobjedi stavlja veliki zadatak na pleća ljudi kulture, književnosti i umjetnosti da se uzdignu poput Firdusija i uspostave misiju umjetnika u skladu s misijom naroda; da spoje misao, pero i jezik s umjetnošću i da ovjekovječe narativ o velikom ustanku nacije u historiji.

🇮🇷 S druge strane, revnosni otpor i ponosna pobjeda protiv invazije demona i divova svijeta pripremili su naciju da zaštiti svoju civilizacijsku nezavisnost i suoči se s američkom jezičkom, kulturnom i invazijom na način života, tako da ona, uz inicijativu i inovativnost kulturnih aktivista u cilju pružanja jezičke i diskurzivne odbrane te rasta i razvoja djece i mladih, može s većom postojanošću, završiti preostale faze do konačne pobjede, uz pomoć Svemogućeg Allaha.



✍️ Sejid Modžtaba Huseini Hamenei

🗓 25. maj 2026.