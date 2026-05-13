Al-Mayadeen: Iranski rat otkrio je granice američke moći / Svijet na rubu novog poretka bez hegemonije

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Al-Mayadeen Network je provela sveobuhvatnu analizu kako bi ispitala dimenzije neuspjeha američke hegemonističke strategije u ratu protiv Irana i, pozivajući se na istaknute stručnjake za međunarodne odnose, zaključila da se svijet nalazi na pragu novog multipolarnog poretka bez dominacije.

Neuspjeh preuzimanja dominacije putem vojne moći

U analizi se navodi: Od sredine prošlog stoljeća, ratovi nacionalnooslobodilačkih pokreta širom svijeta protiv moćnih zapadnih kolonijalnih sila nastavili su se, a kolonizirane zemlje su postigle pobjedu, nezavisnost i protjerivanje kolonijalista iz svojih zemalja. Ovi ratovi su razbili temeljnu pretpostavku o hegemoniji velikih sila, naime da su "veličina i vojna moć dovoljni da nametnu volju".

Nakon ovih ratova, dokazano je da s pravom strategijom, pravom geografskom lokacijom i čvrstom odlučnošću, slabija zemlja može odoljeti, oslabiti, pa čak i poraziti mnogo većeg i jačeg neprijatelja u ključnim aspektima.

Granice američke moći protiv Irana

Sjedinjene Američke Države se sada suočavaju sa situacijom sličnom onoj kolonijalista u prošlom stoljeću, kaže Trita Parsi, potpredsjednica Quincy instituta, jer rat s Iranom sve više otkriva granice američke moći.

Decenijama se američka velika strategija zasnivala na uvjerenju da su američke neusporedive vojne sposobnosti omogućile održavanje globalne stabilnosti i oblikovanje ishoda događaja u ogromnim regijama u vlastitom interesu.

Beskorisna vojna hegemonija

Nakon neuspjeha američkih agresijskih i okupacijskih ciljeva u Iraku i Afganistanu, te haotičnog nastupa u nedavnom sukobu s Iranom, mnogi Amerikanci su došli do sumornog zaključka: vojna hegemonija više nije održiva i ne služi njihovim interesima.

Kao što ističe John Mearsheimer, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Chicagu, strategija koja se oslanja na vojnu hegemoniju bilo gdje i bilo kada neminovno znači dokazivanje moći vođenjem rata bilo gdje, ali to ne znači nužno stvarnu pobjedu ili osiguranje političke kontrole i napredovanje u skladu s američkim ciljevima.

Trumpova katastrofa u Iranu nakon rata u Iraku

Trita Parsi vjeruje da beskrajni ratovi Amerike nisu slučajni, već rezultat ovog pristupa, i ako vidite Washington kako govori o sporazumu sa zemljom čija politika proturječi američkim ciljevima, to znači da su Amerikanci umorni od rata, militarizma i njihovih posljedica.

Prema Parsi; Pitanje je sada: Hoće li Trumpova katastrofa u Iranu konačno okončati ovaj obrazac američke hegemonističke politike, posebno jer rani pokazatelji ukazuju na to da bi posljedice rata s Iranom za SAD mogle čak i premašiti one od rata koji je tadašnji američki predsjednik George W. Bush odabrao u Iraku?

Kako su iranske asimetrične tehnike dovele u pitanje američku hegemoniju?

Zaista, SAD su uspjele pobijediti u ratu u Iraku za manje od tri sedmice, a vojna nadmoć Washingtona nije bila upitna, ali je izgubila mir i, osim toga, stvorila grupe otpora u Iraku koje su i danas prisutne i mnogo su moćnije nego prije, prijeteći američkim interesima.

Ali u Iranu, SAD, uprkos suočavanju sa mnogo slabijom tradicionalnom silom i korištenju svoje maksimalne moći, nisu ni pobijedile u vojnoj fazi sukoba.

U ovom ratu, Iran je iskoristio svoj geografski položaj i asimetričnu taktiku kako bi oslabio američki utjecaj i nanio mu strateški poraz. Iznenađujuće je da se rane tvrdnje da su američki zračni napadi značajno oslabili iranske sposobnosti dronova i raketa sada čine pretjeranima, s obzirom na dokaze.

Rat je ojačao iranski režim

U međuvremenu, kako su neki stručnjaci istakli, Sjedinjene Države su, uprkos konačnom porazu u ratu u Iraku, postigle svoj neposredni cilj svrgavanja režima Sadama Huseina.

Međutim, u Iranu se čini da se dogodilo suprotno; umjesto da ošteti ili sruši režim, rat ga je ojačao i povećao njegovu kontrolu, a ljudi su se pokazali sve više posvećenima njemu.

Neviđena globalna energetska kriza

Profesor Univerziteta Harvard, Steven Walt, tvrdi da je, iako je rat u Iraku destabilizirao regiju, njegove globalne posljedice bile relativno ograničene i pod kontrolom. Nije dovelo do naftne krize, ozbiljne nestašice hrane ili većih poremećaja u lancima snabdijevanja.

Ali je rat u Iranu poremetio energetska tržišta, podigavši ​​cijene nafte i plina na neviđene nivoe i izazvavši energetske krize u mnogim zemljama, dodao je.

Geopolitički pejzaž Perzijskog zaljeva mijenjao se decenijama.

Strategija zasnovana na dominaciji kroz eskalaciju propada kada upotreba eskalacije i samog rata postane previše rizična, baš kao što strategija koja se oslanja na odlučujuće pobjede propada kada protivnici mogu dosljedno gurati put eskalacije prema ćorsokaku.

Svjetski poredak bez dominacije

Ono što će se pojaviti nakon ovog rata, zaključuje Parsi, vjerovatno će biti drugačija vrsta svjetskog poretka: onaj definisan ne dominacijom, već međusobnim odvraćanjem dominacije. U takvom svjetskom poretku, velike sile ne mogu jednostavno nametnuti svoju volju, a manje države im se mogu oduprijeti uz prihvatljive troškove. Rezultat nije haos, već ograničenje.

Stoga, najvjerovatniji ishod trenutne konfrontacije između Sjedinjenih Država i Irana neće biti ni dogovor ni povratak ratu u punom obimu, već krhka i dugotrajna ravnoteža, što je također karakteristično za sadašnje doba.

Zvona za uzbunu za zemlje zavisne od SAD-a

Trumpova administracija može odustati od pregovora, ali je malo vjerovatno da će se vratiti ratu u punom obimu; Ne zato što Sjedinjene Države nemaju ratne kapacitete, već zato što nemaju stratešku slobodu da ih koriste. Za zemlje koje u velikoj mjeri ovise o američkoj podršci, ovo bi trebao biti poziv na buđenje.

To ne znači nužno da će se savezi raspasti, već da će se promijeniti, pri čemu će zemlje postati opreznije, diverzificirati svoje sigurnosne odnose i posvetiti više pažnje regionalnoj ravnoteži moći umjesto da se oslanjaju na jednog garanta.

Multipolarni svijet; ko su konačni pobjednici?

Ovi sukobi zajedno pokazuju znakove multipolarnog svijeta, ne zbog pojave novih velikih sila, već zato što postojeće sile više nisu u stanju dominirati kao što su nekada mogle.

Neposredna opasnost za Sjedinjene Države, tvrdi Parsi, nije da će izgubiti svoju relevantnost ili moć, već da će nastaviti slijediti strategiju osmišljenu za svijet koji više ne postoji. Isto važi i za zemlje poput Velike Britanije koje su postale u velikoj mjeri ovisne o američkoj vojnoj dominaciji.

Američka dominacija obećavala je njihovu kontrolu nad svijetom, ali je iranski rat otkrio granice američke moći. Dakle, nalazimo se na pragu multipolarnog svijeta, a konačni pobjednici bit će oni koji se tome prilagode.