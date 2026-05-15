Svaki sporazum s Libanom mora imati garanciju Irana, Saudijske Arabije i Sjedinjenih Američkih Država

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), "Nabih Berri", predsjednik libanskog Predstavničkog doma, u intervjuu za novine Al-Akhbar, još jednom je naglasio da je "naš stav indirektni pregovori za postizanje pravog sporazuma o prekidu vatre."

Na pitanje da li je trenutno na snazi ​​primirje, istakao je da se [cionistički] neprijatelj nije pridržavao nijednog sporazuma od oktobra 2024. godine.

Barry, naznačavajući da ne očekuje mnogo od trenutne runde pregovora između izraelskog režima i Libana u Washingtonu, rekao je: "Pesimističan sam... Nisam za direktne pregovore, ali neću sada razgovarati. Razgovarat ću kada završimo."

Naglasio je da svaki sporazum mora doći sa saudijsko-iransko-američkim kišobranom garancija.

Prema Lakhbaru, libanski predsjednik Joseph Aoun, koji je željan da sazna kako će dvije šiitske stranke (Amalski pokret i Hezbollah), posebno Hezbollah, reagovati na mogući ishod washingtonskih pregovora, nazvao je u četvrtak ujutro Nabiha Berrija, predsjednika libanskog parlamenta i vođu Amalskog pokreta.

Prema izvještajima, Berri je naglasio Aounu da su jednostrani prekid vatre i povratak na situaciju prije 2. marta neprihvatljivi.

Beri je dodao da je potrebno pravo primirje, kraj neprijateljske politike terora i kraj uništavanja i devastacije sela južnog Libana, uz postavljanje vremenskog okvira za trenutno povlačenje izraelskog režima iz ovih područja, raspoređivanje libanonske vojske i povratak stanovnika u njihova sela.

Prema izvorima vijesti, prva runda intenzivnih razgovora između libanonske i izraelske delegacije završena je u četvrtak u Washingtonu.

Al-Mayadeen je izvijestio da je ova faza završena nakon 8 sati neprekidnih konsultacija.

Razgovori su održani u prisustvu libanonske delegacije koju je predvodio Simon Karam i izraelske delegacije u kojoj su bili ambasador režima u SAD-u i zamjenik savjetnika režima za nacionalnu sigurnost.

Detalji ishoda 8-satnog sastanka još nisu objavljeni.

Libanski i izraelski zvaničnici posljednji put su se sastali u Bijeloj kući 23. aprila, kada je američki predsjednik Donald Trump najavio trodnevno produženje primirja i izrazio optimizam u pogledu postizanja historijskog sporazuma.

U to vrijeme, Trump je izrazio nadu da će tokom novog perioda primirja biti domaćin izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu i libanskom predsjedniku Josephu Aounu na prvom zajedničkom sastanku dvije zemlje u Washingtonu.