Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), izjave američkih vojnih zvaničnika i izvještaji u zapadnim medijima otkrili su sve veće znakove smanjenja broja američkih snaga; situacija koja je nastala istovremeno s iznenadnim odlukama o preraspoređivanju američkog vojnog rasporeda u Evropi i smanjenju zračnih kapaciteta vezanih za izviđačke i jurišne dronove.

David Tabor, zamjenik načelnika štaba Američkog ratnog zrakoplovstva, objavio je da je flota dronova MQ-9 Američkog ratnog zrakoplovstva smanjena na oko 135, izražavajući zabrinutost zbog kontinuiranog smanjenja broja ove vrste dronova.

Naglasio je da američka vojska trenutno pokušava da otkupi što više dronova MQ-9A kako bi nadoknadila rastući nedostatak.

Dronovi MQ-9 su jedan od najvažnijih alata za izviđanje, ciljane atentate i precizne napade na koje se američka vojska oslanja u svojim stranim ratovima, posebno na Bliskom istoku i u Africi, te ih je intenzivno koristila u operacijama nadzora i ciljanja.

Širenje obima sukoba i sve veća ovisnost o ovoj vrsti drona u složenim operativnim okruženjima doveli su do povećanog iscrpljivanja i žrtava, prisiljavajući američku vojnu komandu da traži hitna rješenja kako bi nadoknadila ovaj nedostatak.

U tom smislu, Wall Street Journal je izvijestio, pozivajući se na američke zvaničnike, da je Pentagon iznenada otkazao plan slanja američke oklopne brigade u Poljsku; potez koji je dio pristupa smanjenju američkih snaga stacioniranih u Evropi.

Prema posmatračima, ovaj potez odražava promjene u američkoj vojnoj strategiji u vrijeme kada su se vojni izazovi i pritisci na američku vojsku povećali na nekoliko frontova.