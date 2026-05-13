Bliskost s Trumpom šteti Islamabadu

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), hudžetul-islam Syed Jawad Naqvi, pakistanski vjerski učenjak i politički analitičar, kao odgovor na ponovljene pohvale američkog predsjednika pakistanskim zvaničnicima, u govoru je izjavio: "Svjetske sile su u prošlosti koristile Pakistan kako bi osigurale svoje interese, ali su ovu zemlju ostavile na miru u vremenima krize; stoga budućnost i nacionalni interesi Pakistana ne bi trebali biti ugroženi zbog zadovoljstva ili privremene podrške stranih sila."

Vođa Organizacije za buđenje Umme, Mustafa, naglasio je da Islamabad treba usvojiti politiku zasnovanu na nacionalnim interesima, nezavisnosti i dugoročnoj stabilnosti te ne dozvoliti da se zemlja koristi u konkurenciji globalnih sila.

Naqvi je također rekao: Pakistan je dostojanstvena i čista zemlja i njen identitet ne bi trebao biti vezan za kontroverznu i nehumanu ličnost.

Govoreći o regionalnim uslovima, dodao je: Indija nastavlja s agresivnim pristupom protiv Pakistana, a događaji u Afganistanu također su stvorili nove izazove za Islamabad.

Vođa Organizacije za buđenje Umme, Mustafa Pakistan, dalje je izjavio: Približavanje Trumpu ili usvajanje stavova u skladu s njim neće koristiti Pakistanu i može samo povećati broj neprijatelja ove zemlje.