Dodijeljen najviši diplomatski orden Pape iranskom ambasadoru u Vatikanu

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), papa Lav XIV dodijelio je najviši diplomatski orden Vatikana dr. Mohammadu Hosseinu Mokhtariju, ambasadoru Islamske Republike Iran pri Svetoj Stolici.

Ceremonija je održana danas (utorak) u prisustvu visokih zvaničnika i ambasadora sa sjedištem u Vatikanu, a tokom koje su cijenjene opsežne zasluge i aktivnosti Ambasade Islamske Republike Iran u Vatikanu na putu mira, mirnog suživota, mudrosti, tolerancije i dijaloga.

Papinski orden je počasni orden Svete Stolice, koji je 1847. godine ustanovio papa Pio IX. Smatra se jednim od najviših ordena vatikanskog viteštva i obično se dodjeljuje ambasadorima i istaknutim ličnostima koje su odigrale ulogu u jačanju diplomatskih odnosa i služenju miru i dijalogu.

Ovaj orden je dodijeljen iranskom ambasadoru u vrijeme kada nedavni desničarski stavovi pape Lava XIV u osudi agresije Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima protiv Irana nisu nepovezani s naporima Ambasade Islamske Republike Iran u Vatikanu da objasni poruku mira, pravde i protivljenja ratobornom djelovanju.

U službenom dokumentu kojim se dodjeljuje ovaj orden, papa Lav XIV je također napisao, cijeneći vrijedne zasluge ambasadora Islamske Republike Iran u proširenju odnosa sa Svetom Stolicom: „Odlučili smo da službeno izrazimo svoju zahvalnost i poštovanje. Stoga biramo i dodjeljujemo Mohammadu Hosseinu Mokhtariju, izvanrednom i opunomoćenom ambasadoru Islamske Republike Iran pri Svetoj Stolici, odlikovanje Ordena viteza Velikog križa Reda Pianija.“