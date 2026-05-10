Jemensko udruženje uleme poziva na podršku učenjaka islamskog svijeta za narod Bahreina

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Jemensko udruženje uleme izrazilo je zabrinutost u saopštenju zbog situacije brojnih bahreinskih vjerskih lica i građana koje je uhapsila vlada ove zemlje.

U saopštenju se navodi da se uhapšene osobe suočavaju sa "ugnjetavanjem, uznemiravanjem i proizvoljnim hapšenjima".

Ova jemenska institucija naglasila je da su kontinuirani sukobi s bahreinskim vjerskim licima i aktivistima udvostručili potrebu za mobilizacijom i stavom učenjaka islamskog svijeta i slobodarskih pokreta.

U saopštenju se pozivaju učenjaci iz islamskog svijeta i slobodni ljudi svijeta da preduzmu mjere kako bi podržali narod Bahreina i suprotstavili se "represivnim politikama".

Udruženje jemenske uleme također je pozvalo na prekid hapšenja i sigurnosnih sukoba s bahreinskim alimima i građanima.

Posljednjih dana, bahreinske sigurnosne snage izvršile su racije u raznim područjima i uhapsile niz istaknutih šiitskih učenjaka bez izdavanja sudskog naloga ili pojašnjenja o optužbama.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina objavilo je u subotu da je 41 od njih uhapšeno pod optužbom za saradnju i simpatiziranje Irana tokom američko-izraelske agresije.