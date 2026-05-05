Bivši visoki britanski zvaničnik: Jedini način za siguran prolazak kroz Hormuški moreuz je sporazum s Iranom

5 maj 2026 - 23:45
ABNA24: Lord Ricketts, bivši britanski savjetnik za nacionalnu sigurnost, aludirajući na Trumpov Projekt slobode, rekao je: Stotine brodova su zaglavljene u Hormuškom moreuzu i Sjedinjene Države ne mogu ispratiti svaki od njih.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Trumpov Projekt slobode nije uspješan jer ne mogu ispratiti svaki brod. Dovoljno je da budu pogođeni samo jedan ili dva broda da bi brodarska industrija izgubila svako povjerenje u mogućnost sigurnog prolaska kroz Hormuški moreuz.

Nastavio je nazivajući primirje klimavim i rekavši da je primirje između dvije zemlje "na dohvat ruke".

Lord Ricketts je naglasio: "Jedini način" da se osigura siguran prolaz jeste postizanje sporazuma s Iranom.

