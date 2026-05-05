Irački učenjaci pozivaju hodočasnike da obave hadždž u ime ubijenog vođe revolucije

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt - ABNA - Vijeće učenjaka Rabata Muhammadija i Vijeće učenjaka Iraka izdali su saopštenja povodom perioda hadža 1447. godine po hidžri, obraćajući se hodočasnicima Bejtullaha, tražeći od njih da izraze svoje gađenje prema agresiji cionističkog režima i agresiji na muslimanske zemlje, te da posvete posebnu pažnju obavljanju obreda hadža i održavanju ceremonija i okupljanja radi učenja Kur'ana u ime šehida vođe ummeta tokom ovih blagoslovljenih dana.

Vijeće uleme Rabat-e-Mohammadi, osuđujući napade američko-cionističkih neprijatelja na Islamsku Republiku Iran, u svojoj izjavi navodi: „Ohrabrujemo muslimane da objave svoje odbacivanje agresija protiv muslimanskog naroda – posebno potlačenog palestinskog naroda u Gazi i onih koji su stajali uz njih iz zemalja i naroda Ummeta kao što su Islamska Republika Iran, Libanon, Jemen, Irak i druge muslimanske nacije i slobodni ljudi svijeta – kao i nedavnih agresija usmjerenih protiv Islamske Republike Iran, te opresivnih napada na vođe Ummeta i zločina cionističko-američkog neprijatelja – što je zločin vremena i što je dovelo do šehadeta velikog islamskog vođe, ajetullaha šehida sejjida Alija Hamneija zajedno s velikim zapovjednicima i njihovom poštovanom porodicom, neka ih Bog primi među šehide.“

Iračko vijeće uleme, osvrćući se na veliki gubitak Imama Hameneija za islamski svijet, također je to naglasilo u svojoj izjavi, rekavši: "Pozivamo hodočasnike Božje kuće da svoje činove obožavanja učine sredstvom odanosti, kao što je prinošenje dijela svog obožavanja, poput posebne Umre, održavanjem sesija učenja Kur'ana, duši pokojnog Vrhovnog vođe, Velikog Hameneija, kako bi se očuvalo sjećanje na njega."