Španski ministar vanjskih poslova: Želimo kraj rata protiv Irana

2 maj 2026 - 23:54
ABNA: Španski ministar vanjskih poslova José Manuel Álvarez pozvao je na kraj rata protiv Irana i naglasio da Libanon treba biti uključen u svaki budući sporazum.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), José Manuel Álvarez rekao je da njegova zemlja podržava napore u tom pogledu i da je ovu poruku prenio svom iranskom kolegi.

Španski ministar vanjskih poslova smatrao je situaciju u južnom Libanu sličnom onoj koja se dogodila u Gazi i primjerom "vojne i političke diplomatije", napominjući da ta činjenica sprječava stanovnike da se vrate na svoju zemlju.

U vezi s američkim bazama u Španiji, izjavio je da one ostaju operativne uprkos prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa da će povući trupe iz njih, te da konačna odluka o ovim bazama ostaje podložna španskom suverenitetu.

Al-Barz je kritikovao izraelsko hapšenje španskog državljanina koji se nalazio na "Globalnoj floti stabilnosti" i napomenuo da su nekim od pritvorenika potrebni ljekarski pregledi u bolnicama.

