Poruka Lidera Islamske revolucije povodom Dana rada i Dana učitelja

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul-Bayt (ABNA) -

U ime Allaha, Najmilostivijeg, Najsamilosnijeg,

✍️ Dva dana, 1. i 2. maj, su dani kada se cijeni status radnika i status učitelja. Osim jezičkog i simboličkog veličanja, što je samo po sebi ispravno i prikladno, napredak svake zemlje je uslovljen je dvama krilima: znanjem i djelovanjem.

👨‍🏫 Učitelj igra ulogu u prvoj fazi ostvarivanja tog cilja. On ima ozbiljnu odgovornost podučavanja znanju, povećanja vještina i važnu ulogu u razvoju vizije i oblikovanju identiteta sljedeće generacije. Studenti i učenici koji odrastaju uz svakog učitelja će, u ne tako dalekoj budućnosti, primjenjivati ​​vještine i znanja koja su naučili i možda poput ogledala odražavati ponašanja i riječi svojih učitelja u svom temperamentu, ponašanju i govoru u raznim oblastima, od toplog porodičnog kruga do radnog mjesta i ulica.

⚙️ S druge strane, tržište rada je ogromna pozornica koja se prostire cijelom zemljom: od domova, ureda, poslovnih jedinica i džamija do farmi, radionica, fabrika, rudnika i mnogih vrsta uslužnih poslova. Što više ovo ogromno područje ima koristi od dva elementa: napornog rada i predanosti, koji se smatraju stubovima svakog velikog uspjeha, to će napredak zemlje biti zagarantovan.

👨‍🔧 Znamo da radnik, u svjetlu predanosti i dobrog djelovanja, ponekad stekne položaj na kojem je dostojno poljubiti njegovu sposobnu i vještu ruku iz zahvalnosti, baš kao i voljenu ruku učitelja i odgajatelja. To je, naravno, ostvarivo prvo u krilu prvih odgajatelja svakog pojedinca - njegovih roditelja, a zatim razumijevanjem učitelja.

Sada kada je Islamska Republika Iran, nakon više od četrdeset sedam godina borbe, svijetu dokazala neke od svojih izvanrednih sposobnosti, oslanjajući se na Božju milost, u vojnoj borbi s neprijateljima svog napretka i izvrsnosti, mora ih također razočarati i poraziti u fazi ekonomske i kulturne borbe.

🪖 Učitelji su najefikasnija karika u kulturnoj borbi, a radnici među najefikasnijim elementima u ekonomskoj borbi; tako da se može tvrditi da su to dvoje okosnica kulturne i ekonomske arene. Stoga je potrebno da budu dobro svjesni važnosti svog specifičnog položaja, izvan posla na kojem primaju platu.

💌 Paralelno s tim, treba napomenuti da iako su godišnje ili povremene verbalne zahvale i priznanja prikladna i primjerena, priznanje za trud ove dvije grupe treba biti dublje i praktičnije od toga. Vjerujem da, baš kao što dragi iranski narod pokazuje odgovarajuću podršku vojnim snagama svoje zemlje svojim prisustvom na trgovima i ulicama, prikladno je da pokaže snažnu podršku u pomaganju nastavnicima i radnicima.

👥 Između ostalog, interakcija porodica učenika i studenata u administraciji škola i univerziteta trebala bi biti olakšana više nego ranije, a produktivni radnici trebali bi biti podržani davanjem prioriteta potrošnji domaće robe. Posebno vlasnici pogođenih preduzeća trebali bi, koliko god je to moguće, izbjegavati otpuštanja i razdvajanje svoje radne snage, bilo u proizvodnim ili uslužnim jedinicama, te radije svakog radnika smatrati bogatstvom te proizvodne ili uslužne jedinice; i naravno, uvažena vlada trebala bi podržati ovaj dobročiniteljski čin u najvećoj mogućoj mjeri.

Dragi Iran, nakon godina truda istaknuo se kao vojna sila, a ako Bog da i Božjom milošću, povlačenjem linija iransko-islamskog identiteta i njegovim što većim prodiranjem u umove i duše mladih ove zemlje kroz ruke prosvjetnih radnika i učitelja, te davanjem prioriteta potrošnji domaće proizvedene robe koja je rezultat truda vrijednih iranskih radnika, preći će put do vrhunaca napretka i izvrsnosti. Naravno, uz molitve i zagovor našeg Imama, neka Bog ubrza njegov dolazak, neka to bude što prije i na najbolji mogući način, ako Bog da. Mir, milost i blagoslov neka su s vama.

✏️ Sejid Modžtaba Hoseini Hamenei

🗓 1. maj 2026.

