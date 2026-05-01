Poruka zahvalnosti Vođe Islamske revolucije Velikom muftiji Rusije

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), ambasador Islamske Republike Iran u Rusiji prenio je poruku zahvalnosti Vođe Revolucije kao odgovor šejhu Rawilu Ayn al-Dinu, Velikom muftiji i Šefu Vjerske uprave muslimana Rusije.

Kazem Jalali, ambasador Islamske Republike Iran u Rusiji, sastao se sa šejhom Rawilom Ayn al-Din Hazratom, velikim muftijom i predsjedavajućim Vijeća muftija Ruske Federacije, te prenio poruku zahvalnosti i zahvalnosti ajetullaha sejida Modžtabe Hameneija za poruku saučešća Vijeća muftija ove zemlje povodom mučeničke smrti Vrhovnog vođe Revolucije upućenu predsjedavajućem ovog Vijeća.

Na ovom sastanku, muftija Rawil Einuddin Hazrat, zahvaljujući Vrhovnom vođi na njegovoj ljubaznosti prema Vijeću muftija i njegovim molitvama za muslimane Rusije, najavio je obnovljenu solidarnost muslimana Federacije s vladom i narodom Irana protiv agresije cionističkog režima i Sjedinjenih Američkih Država, te rekao: Ruski muslimani podržavaju Iran i od srca se dive postojanosti i hrabrosti iranskog naroda.

Dodao je: Agresori su namjeravali podstaći narod protiv vlade okupacijom Irana, ali je iranski narod, svojim jedinstvom i složnošću, uništio njihove zlokobne planove.

Predsjedavajući Vijeća muftija Ruske Federacije ukazao je zavjeru cionističkog režima i Sjedinjenih Američkih Država da suprotstave arapske zemlje i Iran jedne protiv drugih i stvore razdor među islamskim narodom, te je primijetio: "Islamska Republika Iran, putem međunarodne zajednice, iskreno je i transparentno objavila arapskim zemljama Perzijskog zaljeva da ćemo, ako se napadi na Iran pokrenu iz američkih baza, biti prisiljeni napasti te baze".

Muftija Rawil Einuddin Hazrat izjavio je da vojne baze ne mogu garantirati sigurnost i stabilnost, te da su arapske zemlje to shvatile, te izjavio: Ako muslimani imaju solidarnost i koherentnost, šejtanski front nikada neće moći ponoviti agresiju na Gazu, Siriju, Iran i Libanon.

Šef Vjerske uprave ruskih muslimana izjavio je da okupacija islamskih zemalja i njihovo upravljanje od strane cionističkog režima predstavlja veliki izazov za islamski svijet, te izjavio: Način na koji se islamski svijet može suprotstaviti ovoj zavjeri je kroz jedinstvo, solidarnost i bratstvo.

Na ovom sastanku, ambasador naše zemlje, cijeneći stavove muftije Rawila Einuddina Hazreti i izjavljujući solidarnost s iranskim narodom, rekao je: Iran nije napao nijednu zemlju, ali Amerika je dva puta napala našu zemlju usred pregovora obmanjujući.

Jalali je izjavio da sigurnost i stabilnost u Perzijskom zaljevu moraju biti lokalizirane, te izjavio: Prije mnogo godina, šehidski vođa Islamske revolucije pozvao je sve zemlje Perzijskog zaljeva da lokaliziraju sigurnost. Rekao je: "Arapske zemlje su naši prijatelji, nikada nismo namjeravali da ih napadnemo i ne napadamo, ali umjesto da lokaliziraju sigurnost u ovoj regiji, napravili su veliku grešku time što su sigurnost prepustili američkim izvođačima radova."

Navodeći da je Islamska revolucija vratila Iran na islamski front, Jalali je rekao: "Arapske zemlje moraju reći koji je zločin Islamske Republike Iran, da se danas Iran napada s njihovog tla."

Navodeći da problem cionističkog režima nije samo s Iranom, već da ne toleriše moćne islamske zemlje u regiji, ambasador Islamske Republike Iran je pojasnio: "Ako se iransko pitanje riješi za zapadne zemlje, što neće, sljedeći red će biti za islamske zemlje regije."