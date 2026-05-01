Naftne kompanije prkose Trumpovom pritisku da povećaju proizvodnju nafte

Prema međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Financial Times je izvijestio: Američki naftni giganti insistirali su na održavanju stabilne proizvodnje uprkos pozivu Bijele kuće za više bušenja kako bi se obuzdale rastuće cijene benzina u Sjedinjenim Državama.

Financial Times, pozivajući se na učinak naftne kompanije Exxon, napisao je: Exxon je objavio da nije napravio nikakve promjene u svojoj strategiji

Prema ovom američkom izvoru, Chevron je također naglasio da trenutna kriza nije promijenila nijedan od planova kompanije.