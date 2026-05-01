Naftne kompanije prkose Trumpovom pritisku da povećaju proizvodnju nafte

1 maj 2026 - 22:59
ABNA24: Uprkos Trumpovom pritisku, američke naftne kompanije su objavile da trenutna kriza nije uzrokovala povećanje proizvodnje niti promijenila bilo koji od planova kompanije.

Prema međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Financial Times je izvijestio: Američki naftni giganti insistirali su na održavanju stabilne proizvodnje uprkos pozivu Bijele kuće za više bušenja kako bi se obuzdale rastuće cijene benzina u Sjedinjenim Državama.

Financial Times, pozivajući se na učinak naftne kompanije Exxon, napisao je: Exxon je objavio da nije napravio nikakve promjene u svojoj strategiji

Prema ovom američkom izvoru, Chevron je također naglasio da trenutna kriza nije promijenila nijedan od planova kompanije.

