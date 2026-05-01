Kriza s hranom u Libanu dostigla je alarmantnu tačku/ 1,2 miliona ljudi u opasnosti

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Abir Atifa, glasnogovornik Svjetskog programa za hranu, objavio je da se Liban suočava s jednim od najtežih oblika nesigurnosti hrane u svojoj historiji, a istovremeno se Svjetski program za hranu suočava s preprekama u finansiranju svog programa u Libanu zbog izraelskog rata protiv Libana.

Atifa je u intervjuu za Al Jazeeru dodao da najnovija analiza Integrirane klasifikacije faza sigurnosti hrane pokazuje da oko milion ljudi u Libanu, ili svaka četvrta osoba, pati od akutne nesigurnosti hrane; situacija koja je izbrisala dobitke iz protekle godine nakon nedavnog izraelskog rata protiv Libana.

Pogoršanje situacije pripisao je izraelskom ratu protiv Libana i njegovim posljedicama, uključujući raseljavanje u južnom Libanu, kao i ekonomskoj recesiji i porastu cijena hrane i goriva, te naglasio da su ovi faktori smanjili kupovnu moć libanonskih domaćinstava i učinili pristup hrani svakodnevnim izazovom za milione ljudi.

Napomenuo je da Svjetski program za hranu pruža pomoć za oko 600.000 ljudi u Libanu na dnevnoj i mjesečnoj bazi kroz distribuciju toplih obroka i novčane pomoći, ali je istovremeno prijavio prepreke u pristupu južnom Libanu.

Prema riječima zvaničnika, organizacija se suočava s izazovima u obezbjeđivanju finansiranja, ali uprkos tome, svakodnevno pokušava da dopremi konvoje pomoći u Liban, fokusirajući se na najsiromašnije i najugroženije segmente društva u zemlji.

Glasnogovornik Svjetskog programa za hranu naglasio je da rješavanje humanitarne krize u Libanu zavisi od uspostavljanja prekida vatre i vraćanja stabilnosti u zemlju.

Zajednički izvještaj Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) i Svjetskog programa za hranu također pokazuje da će se 1,2 miliona ljudi u Libanu suočiti s visokim nivoom akutne nesigurnosti u pogledu hrane (Faza 3) između aprila i augusta ove godine.