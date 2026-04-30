Poruka Vrhovnog iranskog lidera povodom Dana Perzijskog zaljeva: Očekuje nas blistava budućnost

Jedan od neusporedivih blagoslova Svemogućeg Boga dat muslimanskin narodima našeg regiona, posebno plemenitim narodu islamskog Irana, jeste dar "Perzijskog zaljeva". Blagoslov koji je više od vodene površine koji je oblikovao dio našeg identiteta i civilizacije i, osim što je tačka povezivanja za narode, stvorio je vitalni i jedinstven put za globalnu ekonomiju u Hormuškom moreuzu, a zatim i Omanskom moru.

Ovaj strateški kapital je u prošlim vijekovima izazivao pohlepu mnogih demona, a historija ponovljenih agresija evropskih i američkih stranaca, nesigurnosti, gubitaka i brojnih prijetnji zemljama regiona samo su dio zlokobnih planova arogantnih svjetskih sila protiv stanovnika regije Perzijskog zaljeva, čiji je najnoviji primjer bio nedavni državni udari Velikog Šejtana.

Iranska nacija, koja ima najveću obalu Perzijskog zaljeva, podnijela je najveće žrtve za nezavisnost Perzijskog zaljeva i protiv stranaca i agresora; od protjerivanja Portugalaca i oslobađanja Hormuškog moreuza, što je osnova za imenovanje 30.aprila Nacionalnim danom Perzijskog zaljeva, do borbe protiv holandskog kolonijalizma i epskih podviga otpora britanskom kolonijalizmu itd. Međutim, Islamska revolucija bila je prekretnica ovih otpora u odsjecanju ruku arogantnim silama iz regije Perzijskog zaljeva, a danas, dva mjeseca nakon najveće vojne kampanje i agresije svjetskih nasilnika u regiji i sramotnog poraza Amerike u njenom planu, otvara se novo poglavlje za Perzijski zaljev i Hormuški moreuz.

Narodi regije Perzijskog zaljeva, koji su se godinama navikli na šutnju i ponižavanje svojih vladara pred nasilnicima i agresorima, svojim su očima, u proteklih šezdeset dana, svjedočili prekrasnim manifestacijama postojanosti, budnosti i hrabre borbe pomorskih snaga Armije i IRGC-a, uz revnost i viteštvo naroda i mladih voljene južne regije Irana u odbijanju strane dominacije.

Danas, milošću Svemogućeg Boga i blagoslovom krvi potlačenih šehida Trećeg nametnutog rata, posebno velikog i dalekovidnog Vođe Islamske revolucije, Allah uvećao njegov stepen, dokazano je ne samo među javnim mnijenjem svijeta i narodima regije, već čak i sultanima i vladarima zemalja da je prisustvo američkih stranaca i njihovo gniježđenje i naseljavanje u zemljama Perzijskog zaljeva najvažniji faktor nesigurnosti u regiji, te da američke marionetske baze nemaju snagu i sposobnost da osiguraju vlastitu sigurnost, a kamoli da postoji ikakva nada da će Amerika zaštititi one koji se vežu za nju i vole je.

Božjom milošću i moći, svijetla budućnost regije Perzijskog zaljeva bit će budućnost bez Amerike i u službi napretka, udobnosti i prosperiteta njenih naroda. Dijelimo "sudbinu" sa našim susjedima u vodama Perzijskog zaljeva i Omanskog mora, a stranci koji pohlepno čine zlo u njemu sa hiljada kilometara udaljenosti nemaju mjesta u njemu osim u dubinama njegovih voda. I lanac ove pobjede, koji je postignut milošću Svemogućeg Boga u sjeni mjera i politika otpora i strategije snažnog Irana, bit će početak novog poretka u regiji i svijetu.

Danas, čudesno buđenje iranske nacije nije ograničeno na desetine miliona života žrtvovanih u borbi protiv cionizma i krvožedne Amerike, već ujedinjeni redovi islamske nacije; devedeset miliona hrabrih i časnih iranskih sunarodnika unutar i izvan zemlje smatraju sve kapacitete identiteta, duhovnosti, humanosti, nauke, industrije i osnovnih i novih tehnologija - od nano i bio do nuklearnih i raketnih - svojim nacionalnim kapitalom i čuvat će ih poput vodenih, kopnenih i zračnih granica.

S praktičnom zahvalnošću za blagoslov implementacije upravljanja Hormuškim moreuzom, islamski Iran će osigurati regiju Perzijskog zaljeva i eliminirati zloupotrebe ovog plovnog puta od strane neprijatelja.

Pravna pravila i implementacija novog upravljanja Hormuškim moreuzom donijet će udobnost i napredak na korist svih naroda regije, a njegove ekonomske koristi će usrećiti srca nacija; ako Bog da, čak i ako se to ne svidjelo nevjernicima.



Sejid Modžtaba Hoseini Hamenei

🗓 30.aprila, 2026.