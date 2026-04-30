Bivši republikanski zastupnik: Izrael potpuno kontrolira Trumpa/Američkom narodu je ispran mozak

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Taylor Greene je u ovom intervjuu izjavio da je kontrola nad vladom SAD-a u rukama Izraela i rekao: Oni su praktično preuzeli potpunu kontrolu nad Donaldom Trumpom i osigurali da je on potpuno pod izraelskom kontrolom.

Bivši kongresmen je nastavio kritikovati trend povratka nekih republikanskih političara u Kongres, rekavši: „Američki narod nastavlja da ponovo bira ljude poput Lindsey Grahama i Mikea Lawlera, za koje mnogi republikanski glasači kažu da ih mrze. Mislim da moraju promijeniti taj trend.“

Greene je svoju ostavku iz Kongresa naveo kao nemogućnost da nastavi u stranci za koju vjeruje da je lagala američki narod i „potpuno ga izdala“.

U intervjuu za Tuckera Carlsona, izjavio je: „Da biste postali predsjednik Sjedinjenih Država, morate sklopiti dogovore ili vam nije dozvoljeno da imate tu moć. Ako pogledate predsjednike tokom vremena - posebno za naših života - svi su se u nekom trenutku složili da uvijek podržavaju Izrael. Zašto bi Sjedinjene Države to učinile za stranca? To nema smisla. To ne radimo ni za šta drugo.“

Govoreći o utjecaju organizacija poput AIPAC-a (Američko-izraelski odbor za javne poslove), Taylor Green je rekao: „Više nisam u Kongresu jer se nisam poklonio AIPAC-u i cionistima koji potpuno kontroliraju Washington, D.C. Glasao sam za prekid finansiranja Izraela od strane američkih poreskih obveznika i glasao sam za objavljivanje dosijea Jeffreyja Epsteina koji su povezani s Izraelom.“

U drugom dijelu svojih izjava, Green je naglasio, misleći na izraelske nuklearne sposobnosti: „Niko ne govori o tome da Izrael ima stotine nuklearnih bojevih glava. Kao Sjeverna Koreja. Da li je još neko zabrinut zbog Kim Jong-una? Ne, jer on ima nuklearno oružje. Dakle, reći da moramo podržati Izrael je laž.“

Kritizirao je američku vladu što se „lako upušta u rat s Iranom ili finansira vojnu opremu za genocid u Gazi i napade na kršćane i sela u Libanu, umjesto da služi narodu i njihovim interesima 100 posto.“

Taylor Greene je zaključio osvrćući se na vjerska uvjerenja koja prevladavaju u Americi, rekavši: „Mislim da je u ovoj zemlji došlo do svojevrsnog ispiranja mozga, koje je uglavnom usađeno kroz crkve. Amerikancima se više puta ponavlja poruka da moramo podržati Izrael pod svim okolnostima i po svaku cijenu.“