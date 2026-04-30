Palestinski otpor: Napad na flotu "Al-Samoud" je organizirani terorizam

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), pokret Hamas osudio je napad izraelskih pomorskih snaga na brodove flote "Al-Samoud" koji su plovili prema Pojasu Gaze u blizini obale grčkog ostrva Kreta u saopštenju.

U saopštenju se navodi da je ovaj cionistički napad piratstvo daleko od obale opkoljenog Pojasa Gaze i zločin pred očima svijeta, bez da je režim pozvan na odgovornost.

Hamas je pozvao na osudu incidenta i međunarodnu akciju za oslobađanje pritvorenih aktivista flotile, smatrajući okupacijski režim odgovornim za njihove živote.

Hamas je također pozdravio posadu flotile Al-Samoud 2 i pozvao ih da nastave svoje aktivnosti i razotkriju politiku okupacionog režima o izgladnjivanju naroda Gaze.

Palestinski pokret Islamski džihad, u saopštenju, osudio je izraelsku pomorsku agresiju na flotilu Al-Samoud u međunarodnim vodama i nazvao je još jednim poglavljem zločina režima u njegovoj crnoj evidenciji piratstva i organiziranog terorizma.

U saopštenju Islamskog džihada navodi se da se ovaj cionistički zločin dogodio dok je kriminalni kabinet ovog režima, kako bi opravdao svoju agresiju, pribjegao lažnim tvrdnjama i optužbama kako bi okaljao sliku globalne solidarnosti.

Palestinski odbori otpora također su izdali saopštenje u kojem snažno osuđuju zločin piratstva i brutalnu agresiju cionističkog neprijatelja na međunarodne aktiviste u flotili Al-Samoud u međunarodnim vodama.

U saopštenju se navodi: Pozivamo međunarodnu zajednicu i međunarodne sudove da preduzmu mjere kako bi se politički i vojni zvaničnici cionističkog režima, uključujući premijera Benjamina Netanyahua, pozvali na odgovornost.

Palestinski pokret mudžahedina je u saopštenju osudio agresiju cionističkog režima na brodove flotile Al-Samoud radi probijanja opsade Gaze, nazivajući ovaj čin piratstvom i teškim kršenjem svih međunarodnih normi i zakona.

U saopštenju se navodi da agresija na brodove humanitarne solidarnosti pokazuje kriminalnu i agresivnu prirodu ovog režima.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da je operacija zapljene brodova flotile Al-Samoud (Stabilnost), koja je bila na putu za Gazu, završena i da je 175 aktivista na brodu prebačeno na okupiranu teritoriju.

Izraelska vojska je prethodno objavila zapljenu 21 broda od ukupno 58 brodova u flotili Al-Samoud i saopštila da će uskoro biti preduzete mjere protiv preostalih brodova ako ne promijene kurs za povratak.

Flotila, koja je prevozila više od 400 civila u Gazu, krenula je s ciljem uspostavljanja humanitarnog pomorskog koridora za Gazu i slanja pomoći u regiju.