Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Hassan Fadlallah je u govoru u parlamentu, osvrćući se na pokušaj neprijatelja da reproducira model pridruženih snaga na jugu, rekao: Ovaj scenario će također propasti kao i u prošlosti.

Osvrćući se na dešavanja na terenu u južnom Libanu, Fadlallah je izvijestio o nastavku "svakodnevnog masakra civila" i "organizovanog uništavanja pograničnih sela" te naglasio: Trenutna situacija zahtijeva ozbiljno preispitivanje domaćih političkih pristupa.

Dalje je pozvao libanonske zvaničnike da se distanciraju od opcija ustupaka.

Član frakcije "Lojalnost otporu" u libanskom parlamentu također je upozorio na posljedice napetih dijaloga i optužbi između unutrašnjih grupa, navodeći: Ovi pristupi mogu završiti u korist neprijatelja, a istovremeno ugroziti unutrašnju stabilnost i participatornu strukturu Libana, koja je formirana na osnovu nacionalnih sporazuma.

Fadlallah je naglasio: Nastavak takvih politika može dovesti do slabljenja statusa i legitimiteta vlade i suočiti je sa značajnim dijelom javnog mnjenja.

Dodao je: Svaki direktni pregovor sa cionističkim režimom nema nacionalnu podršku i ne može dobiti javnu podršku.

Konačno, Fadlallah je naglasio potrebu povratka javnoj volji i primijetio: Održavanje nacionalnog jedinstva i zaštita suvereniteta Libana mogući su samo oslanjanjem na narod i izbjegavanjem kontroverznih odluka.

Ove izjave su date nakon što je libanski predsjednik Joseph Aoun kritizirao Hezbollah i odgovor njegovih boraca na izraelsku agresiju.

Nakon što je generalni sekretar Hezbollaha, šejh Naim Qassem, opisao potez libanske vlade da direktno pregovara sa cionistima i pokušaj razoružavanja snaga otpora zemlje kao izdajnički, libanski predsjednik je uperio prst u Hezbollah i njegovog generalnog sekretara, tvrdeći da pregovori sa cionističkim neprijateljem bez nacionalnog konsenzusa ne znače izdaju.

Ovi događaji su se dogodili dok je libanska vlada odlučila da vodi direktne razgovore sa režimom, uprkos kontinuiranoj agresiji i okupaciji područja Libana od strane cionističkog režima s ciljem stvaranja sigurnosnog pojasa sličnog Žutoj liniji u Pojasu Gaze. Ova odluka je donesena uprkos domaćem protivljenju, a razgovori će se voditi pod posredovanjem Sjedinjenih Američkih Država.

Sjedinjene Američke Države i cionistički režim pokušavaju unaprijediti zavjeru za razoružavanje libanskog islamskog otpora putem vlade ove zemlje.