Cionistički režim priznao poraz protiv dronova Hezbollaha

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), kako tenzije na terenu u južnom Libanu eskaliraju, raste zabrinutost unutar izraelske vojske zbog povećane upotrebe samoubilačkih dronova od strane Hezbollaha; dronova koji su postepeno postali odlučujući faktor u upravljanju sukobima, ne samo u smislu vatrene podrške, već i kao alat za operativni i psihološki pritisak na infiltrirane snage.

Prema izvještaju libanonskih novina "Al-Akhbar", izraelski vojni izvori priznaju da nisu izvršene potrebne pripreme za ovu prijetnju. Web stranica i24NEWS izvijestila je, pozivajući se na visoki sigurnosni izvor, da su eksplozivni dronovi stvorili ogromno iznenađenje na bojnom polju i da nismo bili dovoljno pripremljeni za njih. Izraelska vojska je tek započela ograničenu obuku s početkom operacije.

Ovo priznanje je također u skladu s izvještajem hebrejskog kanala Kan, gdje su sigurnosni izvori naveli da je prijetnja bila poznata prije četiri godine, ali da su pripreme za suočavanje s njom bile nepotpune i sada plaćamo cijenu.

Terenske performanse dronova

Na bojnom polju, performanse ovih dronova otkrile su dimenzije izazova. Kanov vojni dopisnik Itai Blumenthal rekao je da je Hezbollah u prvi plan stavio "FPV" samoubilačke dronove; dronove s visokom preciznošću i manevarskošću na složenom terenu što ih čini efikasnim oružjem protiv kopnenih snaga.

Izraelski vojni radio također je objavio da je upotreba ovih dronova dostigla desetine jurišnih dronova sedmično na raznim frontovima; neki se koriste za bacanje municije, dok se drugi koriste kao direktna samoubilačka municija.

Izraelske brzoplete mjere

Ova situacija je prisilila IDF da preduzme brzoplete mjere na terenu. Prema riječima Dorona Kedousha, neke jedinice su počele postavljati mreže i mreže iznad vojnih položaja kako bi se suprotstavile dronovima, dok su operativne upute u mnogim slučajevima ograničene na budnost i pucanje na licu mjesta.

Ograničene mogućnosti izazvale su nezadovoljstvo među terenskim komandantima. Izraelski vojni radio je, pozivajući se na oficira, izvijestio da ne možemo mnogo učiniti protiv ove prijetnje.

Dronovi na vrhu briga komande

Na visokom komandnom nivou, ovo pitanje je sada dobilo važno mjesto u vojnim diskusijama. Izraelski vojni radio je objavio da je prijetnja dronovima bila glavni fokus sastanaka komande u bazi Ramat David, a komandant 282. artiljerijske brigade opisao ju je kao veliki operativni izazov koji zahtijeva potpunu reorganizaciju metoda suzbijanja.

U istom kontekstu, mreža "i24NEWS" otkrila je da je izraelska vojna obavještajna služba (AMAN) pokrenula kampanju usmjerenu na lanac snabdijevanja dronova Hezbolaha, uključujući dobavljače, operatere i opremu, s ciljem suzbijanja prijetnje u njenom izvoru, posebno u kontekstu upozorenja o povećanoj upotrebi ovog oružja od strane Hezbolaha.

Hebrejski mediji priznaju poraz

Hebrejski mediji su također odrazili dimenzije ovog neuspjeha. Novine "Ma'ariv" su napisale da je Izrael podbacio protiv jeftinih dronova u južnom Libanu uprkos tome što ima napredne sisteme poput raketa "Arrow" i borbenih aviona "F-35"; situacija koja je, prema novinama, vratila Izrael u dane prije 7. oktobra.

Politički napori za opravdanje operacije

Na političkom nivou, izraelski zvaničnici pokušavaju opravdati vojnu operaciju u kontekstu smanjenja sposobnosti Hezbollaha. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar, kojeg je citirao Kan, rekao je da izraelsko vojno prisustvo u Libanu zavisi od uništavanja infrastrukture Hezbolaha. Ako se prijetnja eliminiše, nema potrebe za ostankom.

Napadi Hezbollaha se nastavljaju

Na terenu, ova jednačina se nastavila sa povećanom upotrebom samoubilačkih dronova od strane Hezbolaha kao odgovor na kršenja primirja. Hezbollah je juče, u utorak, objavio da je izveo niz operacija dronovima protiv izraelskog vojnog buldožera u Bint Jbeilu, okupljanja izraelskih snaga u Qantari, tenka Merkava, kao i masovni napad dronom na položaj u gradu Al-Tayyiba, a sve operacije su praćene direktnim pogocima.