Washington Post: Trumpov politički pad počinje ratom protiv Irana

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), analiza objavljena u američkom mediju "The Washington Post" ukazuje na to da su znakovi pada političke pozicije "Donalda Trumpa", predsjednika Sjedinjenih Država, očigledniji nego ikad prije, a nedavni događaji, posebno rat protiv Irana, ubrzali su ovaj proces.

U izvještaju se navodi da, suprotno ponovljenim ranijim predviđanjima o Trumpovom političkom padu, koja su se često pokazala pogrešnima, ovaj put se "znakovi kraja jedne ere" u američkoj politici povećavaju i, riječima autora, trenutna situacija se može smatrati "početkom kraja" Trumpovog utjecaja. Izvještaj naglašava da Trumpova kontrola i dominacija nad američkim političkim prostorom primjetno slabe.

Analiza smatra jednim od glavnih faktora koji slabe Trumpovu poziciju njegov ulazak u rat s Iranom i navodi da je ova akcija u suprotnosti s njegovim prethodnim sloganima o izbjegavanju "beskorisnih stranih sukoba". U izvještaju se navodi da je Trump ušao u rat "bez predstavljanja koherentnog argumenta javnom mnjenju" i nije definirao "nikakvu jasnu strategiju izlaska" za njega; pitanje koje je istaknuto kao jedna od ozbiljnih slabosti njegove administracije.

Prema izvještaju, posljedice ovog rata proširile su se i na ekonomsku sferu, a porast cijena nafte nakon događaja vezanih za Hormuški moreuz uzrokovao je rast inflacije u Sjedinjenim Državama. U tom smislu, naglašava se da je Trumpova nemogućnost predviđanja reakcije Irana, uključujući i mogućnost ometanja prolaska tankera s naftom, uzrokovala nagli pad pokazatelja zadovoljstva javnosti njegovim učinkom u oblastima ekonomije i troškova života.

Analiza također ukazuje na neviđeni pad popularnosti Trumpa u anketama i piše: Oko 58 posto Amerikanaca nezadovoljno je njegovim učinkom, dok ga samo 39 posto podržava. U izvještaju se dodaje da se Trump suočio s padom podrške ne samo među demokratima i nezavisnim, već čak i među nekim konzervativcima, a istaknute ličnosti američke desnice također su izrazile skepticizam prema njemu.