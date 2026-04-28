Atlantic: Trumpov potpredsjednik skeptičan prema ratu Pentagona s Iranom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), časopis Atlantic je u izvještaju napisao da, iako je rat s Iranom ušao u kritičnu fazu, potpredsjednik JD Vance duboko je skeptičan prema narativima Ministarstva odbrane o napretku rata i stanju američkih zaliha oružja.

Na nekoliko povjerljivih sastanaka, Vance je doveo u pitanje tačnost informacija koje je dostavio Pentagon, na čelu s Peteom Hegsettom. Glavna briga potpredsjednika Sjedinjenih Država je moguće prikrivanje „pravih dimenzija iscrpljivanja američkih zaliha raketa“.

Neke od glavnih tačaka izvještaja su sljedeće:

Obmanjujuća naracija o ratu?

Dok Pete Hegsett i general Dan Kaine, predsjedavajući Združenog štaba američkih oružanih snaga, govore o „masovnom uništenju iranskih vojnih sposobnosti“ i „neograničenoj“ prirodi zaliha oružja njihove zemlje, Vanceovi savjetnici su ove izjave opisali kao „obmanjujuće“.

Bivši američki zvaničnik rekao je za The Atlantic: „Hegsettovo iskustvo na Fox Newsu dalo mu je dobru ideju o tome šta Trump želi čuti.“

Dva veterana, dvije različite naracije

Vance i Hegsett su obojica služili kao mlađi oficiri u Iraku, ali, prema The Atlanticu, „naučili su različite lekcije iz rata“. Hegsett tvrdi da je u prvih pet dana rata s Iranom „dvostruko više vatre izliveno na Iran nego u cijeloj fazi šoka i strahopoštovanja rata u Iraku 2003. godine“. Nasuprot tome, Vance se dosljedno protivio „vječnim ratovima“ i vjeruje da su Sjedinjene Države prevarene u vezi s prirodom sukoba na Bliskom istoku.

Borba za moć u Pentagonu

Tenzije su se proširile i na druge slojeve vlasti. Na suprotnoj strani od Hegsetta je Dan Driscoll, sekretar vojske i bliski Vanceov prijatelj. Sekretar odbrane izazvao je proteste u Kongresu otpuštanjem dvojice generala bliskih Driscollu (Randyja Georgea i Jamesa Mingusa). Driscollovo slanje u Kijev na mirovne pregovore – umjesto sekretara odbrane – smatra se još jednim znakom otvorenog rivalstva između dva zvaničnika.

Stvarnost na terenu; „Zbunjujući i skupi nered“

Suprotno Hegsettovim predviđanjima o brzoj i odlučnoj pobjedi, Vance je opisao trenutni rat kao „zbunjujući i skupi nered“.

The Atlantic zaključuje: „Predviđanja Ministarstva odbrane SAD-a o odlučnoj i brzoj pobjedi nad Iranom nisu se ostvarila. Iran i dalje zadržava dvije trećine svojih zračnih snaga i brzih brodova, a zapljena komercijalnih plovila sugerira da su tvrdnje o „potpunoj kontroli“ nad iranskim nebom i kopnom više diplomatski san nego stvarnost na terenu.“