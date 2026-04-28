200 uhapšenih u Bahreinu od početka rata protiv Irana/Al Khalifa kažnjava protivnike cionističkog režima

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), uprkos zategnutom sigurnosnom okruženju, Bahreinci nisu oklijevali izraziti svoj bijes prema procesu normalizacije odnosa sa cionističkim režimom još od prije potpisivanja "Abrahamovog sporazuma"; čak i ako su ovi protesti rezultirali pozivima, sigurnosnim potjerama i hapšenjima od strane režima Al Khalifa.

Prema izvještaju libanonskih novina Al-Akhbar, s početkom američko-izraelskog rata protiv Irana, stav javnog mnijenja u Bahreinu jasno se protivio ovoj agresiji; što se djelimično vidjelo u objavljenim video snimcima građana Bahreina koji likuju zbog iranskih napada na američke položaje u njihovoj zemlji.

Talas hapšenja poklopio se s iranskim ratom.

Nasuprot tome, vlasti režima Al Khalifa nisu oklijevale poduzeti kaznene mjere protiv ljudi koji simpatiziraju Iran; tako da je broj uhapšenih u prvim danima rata dostigao oko 200 ljudi, među kojima su bile žene i mladić s invaliditetom. Ova osoba je optužena za snimanje iranskih napada na sjedište Pete flote SAD-a u Bahreinu.

Dana 27. marta, Bahreinci su se suočili s viješću o šehadetu Mohammeda Mousavija, 32-godišnjaka iz Muharraqa, u pritvoru i podvrgnutom mučenju. Uhapšen je dok je prolazio kroz kontrolni punkt pod optužbom za solidarnost s Iranom i obavještajnu saradnju s njim. Nakon objavljivanja slika i videa koji prikazuju Mousavijevo stanje, Ministarstvo unutrašnjih poslova režima Al Khalifa izdalo je saopštenje u kojem negira autentičnost dokumenata i navodi da su slike objavljene s ciljem podsticanja javnog mnjenja. Međutim, ministarstvo nije dalo objašnjenje za uzrok smrti mladića u pritvorskom centru Nacionalne obavještajne službe režima Al Khalifa, niti je objavilo forenzički izvještaj.

Nasuprot tome, grupa Al Wefaq izjavila je da objavljene slike prikazuju tijelo prekriveno modricama, znacima premlaćivanja i možda znacima električnog udara, te da ih smatra materijalnim dokazima zločina mučenja. Grupa je također opisala sigurnosne službe režima Al Khalifa kao one koje imaju dugu i tešku historiju žrtava mučenja.

Dana 13. aprila, Human Rights Watch i Bahreinski institut za prava i demokratiju objavili su da su dostavili slike medicinskom stručnjaku iz Ljekara za ljudska prava, te da rezultati pregleda pokazuju da su dokazi u skladu s ponovljenim udarcima tvrdim instrumentima tokom vremena i mogućnošću istovremene upotrebe ruku i instrumenata, u potpuno kontroliranom okruženju koje je vjerovatno bilo praćeno ograničenjima kretanja. Ured visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava također je u saopštenju pozvao na istragu Mousavijevog slučaja.

Mogućnost izricanja teških kazni i političkog pogubljenja

U tom smislu, Ibrahim al-Aradi, direktor političkog ureda bahreinske koalicije 14. februar, objavio je u intervjuu za novine Al-Akhbar da je od početka rata protiv Irana do 18. aprila uhapšeno oko 312 bahreinskih muškaraca i žena i da se te osobe mogu suočiti sa suđenjima koja mogu rezultirati čak i smrtnom kaznom.

Dodao je da je tužilaštvo režima Al Khalifa na sudskom ročištu tražilo smrtnu kaznu za grupu pritvorenika optuženih za saradnju s neprijateljem. Optužbe protiv njih bile su da su snimali područja ciljana iranskim raketama koje pripadaju američkoj Petoj floti u regiji Juffair, što su vlasti opisale kao zločin i veleizdaju.

Među tim osobama, Human Rights Watch je dokumentirao slučaj pritvorenika po imenu "Badoor Abdul Hamid" kojeg je tužilaštvo optužilo za izdaju i, nakon što mu je pet dana onemogućavalo kontakt s porodicom, smatralo je da je takav tretman primjer prisilnog nestanka.