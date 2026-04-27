14 šehida i 37 ranjenih u izraelskim napadima na južni Liban

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), libansko Ministarstvo zdravstva objavilo je da je 14 osoba poginulo u izraelskim zračnim napadima na južni Liban u nedjelju, uprkos tome što je primirje između Izraela i Libana nedavno produženo.

U saopštenju ministarstva navodi se da su izraelski napadi na južni Liban u nedjelju rezultirali šehidskom smrću 14 osoba, uključujući dvoje djece i dvije žene, te ranjavanjem 37 drugih, uključujući tri žene.

Ranije u nedjelju, izraelska vojska upozorila je stanovnike sedam libanonskih sela sjeverno od rijeke Litani da odmah evakuišu ta područja kako bi pripremili teren za napad.

Izraelska vojska je u saopštenju na društvenoj mreži X objavila: "Hitno upozorenje libanonskim stanovnicima koji su prisutni u naseljima Mifdon, Shokin, Yahmar, Arnon, Zotar al-Sharqiya, Zotar al-Gharbiya i Kafr Tibnit... Moraju odmah napustiti svoje domove i udaljiti se najmanje hiljadu metara od određenog područja."