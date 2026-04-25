Araqchi: Objasnio sam stav Irana o praktičnom okviru za okončanje rata

Ministar vanjskih poslova Seyyed Abbas Araqchi, prvo odredište njegovog regionalnog putovanja, sinoć je otišao u Islamabad na čelu delegacije, a danas (subota) se sastao i razgovarao sa komandantom pakistanske vojske Asimom Munirom i premijerom Shahbazom Sharifom.

Po dolasku u Muscat, drugo odredište svog putovanja, večeras je o svom putovanju u Islamabad rekao: Putovanje u Pakistan bilo je vrlo plodonosno, zemlju čija su nam posrednička uloga i bratski napori za vraćanje mira u regiju vrlo vrijedni.

Šef diplomatske službe je dodao: Tokom ovog putovanja objasnio sam stav Islamske Republike Iran o praktičnom i izvodljivom okviru za trajni okončanje rata protiv Irana.

On je izjavio: Ostaje da se vidi da li Sjedinjene Američke Države zaista imaju ozbiljnu volju da unaprijede diplomatiju.

Na sastancima sa visokim pakistanskim zvaničnicima, Arakči je, iako je cijenio plemenite napore i vrijedne napore pakistanske vlade da uspostavi primirje i okonča rat, objasnio stavove i razmatranja Islamske Republike Iran u tom pogledu.

Sinoć (petak), ministar vanjskih poslova najavio je svoju posjetu trima zemljama regije i objavio: Svrha ovih posjeta je bliska koordinacija sa našim partnerima o bilateralnim pitanjima i konsultacije o regionalnom razvoju. Naši susjedi su naš prioritet.

Ismail Baghaei, glasnogovornik diplomatske službe, koji prati Araqchija na ovom putovanju, napisao je jutros (subota) na X mreži: Ministar vanjskih poslova će se konsultovati sa visokorangiranim pakistanskim zvaničnicima u vezi sa njihovim posredničkim naporima i plemenitim naporima da se okonča agresivni rat koji su nametnule Sjedinjene Američke Države i cionistički režim i uspostavi mir u regiji.

Glasnogovornik diplomatske službe je također jasno izjavio da nije planiran sastanak između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i da će stavovi i razmatranja Islamske Republike Iran biti preneseni pakistanskoj strani.

Šef diplomatske službe bi također trebao posjetiti Rusiju nakon Muskata.