Iza zavjese izraelskih brojki i inženjerskih planova osmišljenih da izoluju libanonska pogranična sela i unište njihovu infrastrukturu, jasno je vidljiv problem "kontinuirane erozije" koju izraelska ratna mašinerija nije uspjela zaustaviti.

S gore navedenim premisama, Yaakov Lapin, analitičar strateških poslova za cionistički režim u Alma Research Institutžu, osvrnuo se na nedostatke režima i nedostatke protiv Hezbollaha i napisao da se izraelski službeni diskurs danas suočava sa šokantnim egzistencijalnim izazovom u južnom Libanu iz geografske i vojne perspektive.

Prema njegovim riječima, Hezbollah još uvijek može upravljati ratom s visokom efikasnošću i dovodi u pitanje izraelsku tvrdnju da se samokontrolira. Izraelski sigurnosni krugovi priznaju da se 50 posto Hezbollahovih raketnih napada lansira sjeverno od rijeke Litani.

Navodeći da lansiranje ovih raketa pokazuje da je izraelska strategija razdvajanja frontova osovine otpora propala, cionistički analitičar je izjavio da četiri sloja izraelske odbrane nisu uspjela neutralizirati prijetnju Hezbollaha.

Lapin, pozivajući se na sigurnosni izvor, otkrio je detalje o operativnoj realnosti na terenu u južnom Libanu od prekida vatre, rekavši da „iako smo zaustavili kopnene operacije, i dalje smo u defanzivnom položaju u južnom Libanu“.

Sigurnosni izvor je naveo da uprkos prekidu vatre, područje ostaje aktivno bojno polje zbog kontinuiranog prisustva snaga Hezbollaha i njegove infrastrukture, uključujući i unutar sigurnosne zone, ali „naše snage djeluju prema uputama za suočavanje s direktnim prijetnjama“.

Citirao je Israela Katza, ministra rata režima, koji je rekao da cionisti pokušavaju stvoriti „novu sigurnosnu realnost“ kako bi, po njihovom mišljenju, mogli razdvojiti libanonski i iranski front, a zatim poduzeti mjere protiv Hezbollaha.