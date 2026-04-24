Cionistički vojnici pljačkaju kuće na jugu Libana

Prema izvještaju novina Al-Araby Al-Jadeed, novine na hebrejskom jeziku Haaretz, objavljujući ova svjedočanstva, napisale su da je krađa motocikala, televizora, umjetničkih slika, namještaja, tepiha i drugih predmeta postala svakodnevna pojava. Iako su izraelski terenski komandanti, i visoki i niski, svjesni ovoga, ne poduzimaju disciplinske mjere da to zaustave.

Prema izvještaju, vojnici pune svoje automobile ukradenom robom kada napuštaju Liban, čak i ne pokušavajući to sakriti.

Jedan vojnik je rekao: „Ovo se radi u ludim razmjerima. Svako ko uzme nešto poput televizora, cigareta, radnog alata ili bilo čega drugog odmah to stavlja u svoj automobil ili ostavlja sa strane. Ovo se ne radi unutar baze, ali se ne radi ni tajno. Svi vide i razumiju šta se dešava.“

Neka vojna svjedočenja navode da neki komandanti prolaze pored ove pojave, dok je drugi osuđuju, ali se suzdržavaju od kažnjavanja pljačkaša.

Jedan od njih je rekao: „Niko ovdje nije okrivljen i niko se ne ljuti. Komandant bataljona i komandant brigade znaju sve.“

Drugi vojnik je ispričao: „U jednom slučaju unutar Libana, komandant je vidio neke vojnike kako odlaze sa stvarima u vojnom džipu. Vikao je na njih i naredio im da izbace stvari, ali to je to; nije provedena nikakva istraga.“

Treći vojnik je rekao: „Komandanti govore protiv toga i kažu da je opasno, ali ne čine ništa.“

Vojnici su tvrdili da pljačka nije dio službene politike izraelske vojske, ali su dodali da se fenomen širi zbog nedostatka provođenja zakona.

„Komandanti bataljona i brigade krive i pokazuju ljutnju, ali kada se ništa ne preduzme, to je prazna priča“, rekao je jedan od njih.

„Da su nekoga otpustili, zatvorili ili rasporedili vojnu policiju na granici, ovo bi gotovo odmah prestalo. Ali kada nema kazne, poruka je jasna.“

Vojnici koji su razgovarali s Haaretzom također su procijenili da razlika u nivou pljačke u različitim jedinicama uveliko ovisi o nivou discipline koji komandanti provode i standardima koje postavljaju za svoje trupe. Prema njihovim riječima, fenomen gotovo da ne postoji u nekim jedinicama, ali je raširen u drugima.

Neki vojnici su također povezali nastavak rata od 7. oktobra 2023. i odluku da ne intervenira Izraelska vojna policija, tijelo odgovorno za istragu slučajeva pljačke od strane rezervista režima.

„Ljudi ovdje su služili više od 500 dana u rezervi“, rekao je jedan od njih. „Današnji komandanti, bilo da su komandanti četa, bataljona ili čak brigada, ne mogu doći i zatvoriti rezerviste“, dodao je.

„Oni znaju da je disciplina u IDF-u propala i da nemaju stvarnu moć utjecaja. Radije to tiho ignorišu dok se trupe ne vrate na sljedeću dužnost.“

Vojnici su također rekli da se pljačka povećala nakon široko rasprostranjenog uništavanja infrastrukture i imovine u južnom Libanu od strane izraelskih vojnih operacija, a neki tvrde da će imovina ionako biti uništena, pa zašto je ne bi sami koristili?

Haaretz je dodao da se pljačka povećala i u trenutnom ratu zbog promjene obrasca borbi, jer većina izraelskih snaga u južnom Libanu nije uključena u teške borbe, budući da snage Hezbollaha nisu prisutne u tim područjima. Kao rezultat toga, vojnici ostaju u nenaseljenim stambenim područjima - čiji su stanovnici raseljeni - duži period, za razliku od prethodne faze rata, u kojoj su se odvijali teški i česti sukobi.

Kao odgovor novinama, izraelska vojska je tvrdila da svaki napad na civilnu imovinu ili pljačku shvata vrlo ozbiljno i smatra to potpuno zabranjenim. Sve tvrdnje ili sumnje na takva djela se u potpunosti istražuju i rješavaju na najstrožiji mogući način u skladu sa zakonom. U slučajevima kada postoji dovoljno dokaza, poduzimaju se disciplinske i krivične mjere, uključujući optužnice. Izraelska vojna policija također provodi inspekcije na sjevernom graničnom prijelazu prilikom napuštanja Libana.