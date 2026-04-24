Sunnitske vođe Sistana i Baludžistana: Jedan Bog, jedan vođa, jedna nacija i jedan put

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), sunitske plemenske vođe pokrajine Sistana i Baludžistan izdali su saopštenje kao odgovor na razdorne poruke Trumpa i nekih unutar zemlje, naglašavajući: Jedan Bog, jedan vođa, jedna nacija i jedan put; to je put do časti, autoriteta i pobjede islamskog Irana.

Cijeli tekst izjave starješina, vođa, povjerenika i elite pokrajine Sistana i Baludžistan glasi:

U ime Allaha, Najmilostivijeg, Najmilosrdnijeg

Plemenita i ponosna nacija Irana;

Mi, starješine, plemenske vođe, povjerenici i elite pokrajine Sistana i Baludžistan, naglašavajući nacionalno jedinstvo i islamsku koheziju, smatramo zajedničku poruku šefova država manifestacijom jedinstvene volje iranske nacije i izjavljujemo da u ovoj zemlji nema smisla ni u kakvoj vrsti dualnosti između ekstremista i umjerenjaka; svi smo u istom redu, "Iranci" i "revolucionari".

Sistan i Baludžistan, s historijom punom revnosti, odanosti i predanosti dragocjenih šehida na putu održavanja sigurnosti i teritorijalnog integriteta zemlje, oduvijek je bila u prvim redovima odbrane ideala Islamske revolucije, a danas, s istim duhom, stoji uz druge etničke grupe i veliku naciju Irana.

Dok proglašavamo potpunu poslušnost Vrhovnom vođi, vjerujemo da je lozinka za prijetnje i zavjere neprijatelja jedinstvo, empatija i neraskidiva veza nacije i države. Svaki pokušaj stvaranja podjela i razdora želja je neprijatelja ove granice i zemlje i definitivno će propasti uz budnost iranske nacije.

Naglašavamo da: Jedan Bog, Jedan Vođa, Jedna Nacija i Jedan Put; je put časti, autoriteta i pobjede islamskog Irana.

Na kraju, izjavljujemo da će revni narod Sistana i Baludžistana, kao i u prošlosti, poduzeti sve moguće korake kako bi održao sigurnost, mir i napredak zemlje, te da će se oduprijeti svakoj agresiji i ekscesima.

Mir neka je s vama i neka vam se Bog smiluje.