Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (ABNA) - Trita Parsi, potpredsjednik američkog think-tanka Quincy Institute for Responsible Statecraft, u vezi s jednostranim produženjem primirja između Irana i SAD-a od strane Donalda Trumpa napisao je: Trump se povukao i pristao na produženje primirja, dok je taj potez prikazao kao rezultat haotične situacije u iranskoj vladi.

Izuzetno je važno da je primirje produžio na neodređeno vrijeme, što odražava ishod za koji sam tvrdio da je najvjerovatniji: nema sporazuma, nema ukidanja sankcija, nema nuklearnog kompromisa, nema povratka ratu, dok Iran nastavlja kontrolirati Hormuški moreuz.

Ova situacija nije održiva, ali je to stanje u kojem Trump dobija najvažniju stvar koju je tražio – izlazak iz rata.

