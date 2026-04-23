Stručnjak za turska pitanja: Javno mnijenje u Turskoj podržava Iran u Ramazanskom ratu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Specijalizirani sastanak na temu "Turska i Ramazanski rat" održan je jučer, u srijedu navečer (24. maja 2016.) u organizaciji novinske agencije ABNA i Instituta Zawia u sali za sastanke Novinske agencije.

Na ovom sastanku, dr. Ismail Bandiria, stručnjak za turska pitanja, održao je virtualnu prezentaciju o ispitivanju službenih i neslužbenih stavova Turske u Ramazanskom ratu.

Govoreći o kontinuitetu interesa Turske sa Zapadom, Bandiria je izjavio: Turska je potpisala različite sporazume kako bi se pridružila Evropskoj uniji, a ti sporazumi su u različitim dimenzijama. Provedba turskih projekata u oblasti granica i provedba graničnog zida s Iranom zahtijeva financijska sredstva, koja zemlja dobiva iz kredita. Također svjedočimo pritisku jevrejskih organizacija na Tursku, a ličnosti povezane s međunarodnim cionizmom putuju u Tursku.

Stručnjak za turska pitanja nastavio je: Mnogi cionisti su pobjegli iz Izraela tokom Ramazanskog rata i otišli na Kipar. Kipar je važan za Tursku, a prisustvo velikog broja cionista na Kipru zabrinjava Tursku. Prisustvo ovih cionista na Kipru, šta žele učiniti i hoće li se tamo konačno nastaniti, izaziva zabrinutost Turske. Također, raketni napad na Tursku, za koji se tvrdilo da je iz Irana, bio je napad 11. septembra sa Zapada za Tursku, s ciljem stvaranja napetosti u odnosima između Irana i Turske.

Smatrao je turski narod pristalicama Irana i izjavio: Turski narod su muslimani i pridržavaju se religije. Rat protiv Irana ih pogađa. Turski narod rat SAD-a i Izraela protiv Irana vidi kao rat sljedbenika Sotone protiv sljedbenika savršenog čovječanstva. Prvo pitanje turskih medija sada je rat protiv Irana. Osim nekih medija povezanih sa SAD-om, ostatak turskih medija je sretan što je mit o Americi poražen od strane muslimanske nacije, u vrijeme kada se mislilo da je Amerika nepobjediva. Neki mediji su mislili da će Iran biti gotov za dva dana, a iranski otpor je iznenadio turske medije.

Govoreći o pažnji medija u Turskoj prema ratu protiv Irana, Bandiria je izjavio: Čak ni mediji povezani sa SAD-om u Turskoj ne mogu ignorisati Iran, jer turski narod reaguje na ovo pitanje. Mediji poput CNN Turkey posvetili su najmanje 30 posto svog programskog vremena Iranu. 90 posto turskih korisnika na društvenim mrežama zauzima stav u korist Irana, a odbrana Irana u očima turskog naroda je impresivna, iako je Turska u konačnici usklađena s NATO-om i Evropskom unijom.

Napomenuo je: Ozbiljni turski think tankovi povezani su s Evropskom unijom i Zapadom i odatle se finansiraju. Tokom Ramazanskog rata, ovi think tankovi su u svojim analizama imali antiiranske stavove i naglašavali su da je Iran turski rival, tako da Iran ne bi trebao pobijediti. S jedne strane, svjedočili smo trendovima u korist Irana tokom Ramazanskog rata na turskim društvenim mrežama, a s druge strane, neki su pokušali da na ovim društvenim mrežama usmjere antiiranske stavove. Na kraju, moram naglasiti da ako radimo na zajedničkom tlu, neprijatelj će se povući u ratu percepcije i izgradnje neprijatelja.