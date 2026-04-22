Dva broda zaplijenjena u Hormuškom moreuzu; jedan je "cionistički" brod

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Mornarica Revolucionarne garde objavila je zapljenu dva broda prekršitelja u Hormuškom tjesnacu, od kojih jedan pripada cionističkom režimu.

Prema saopštenju Mornarice IRGC-a, ova dva broda su jutros prebačena u teritorijalne vode Islamske Republike Iran radi pregleda tereta, dokumenata i dokaza.

Mornarica IRGC-a objavila je da su, s ciljem inteligentnog upravljanja Hormuškim tjesnacem, zaplijenjeni brod "MSC-FRANCESCA" koji pripada cionističkom režimu i brod "EPAMINODES".

Iran je od početka trećeg nametnutog rata upozoravao da će zaplijeniti brodove koji služe interesima Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima.

U saopštenju IRGC-a navodi se da je plovilo EPAMINODES pokušavalo tajno proći kroz Hormuški moreuz „bez dozvole, više puta kršeći i manipulirajući navigacijskim sistemima i ugrožavajući pomorsku sigurnost“, te da su ga identificirale i zaplijenile obavještajne službe mornarice IRGC-a.

Mornarica IRGC-a naglasila je da će se „svaka akcija koja ometa provedbu zakona Islamske Republike Iran o plovidbi u Hormuškom moreuzu i svaka aktivnost suprotna sigurnom prolazu ovim strateškim plovnim putem kontinuirano pratiti“.