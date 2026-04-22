Opsežne upotrebe američkih zaliha oružja u ratu s Iranom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), analitički izvještaj američkog think tanka, Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS), izvijestio je o značajnom smanjenju zaliha raketa Sjedinjenih Država tokom rata s Iranom.

Prema izvještaju, američka vojska je potrošila veliku količinu zaliha raketne odbrane Patriot tokom sedmonedeljne kampanje protiv Irana. Više od polovine THAAD sistema i više od 45 posto jurišnih raketa PrSM također je korišteno u ovoj operaciji.

Izvještaj naglašava da bi obnova ovih zaliha, uključujući rakete Tomahawk i drugo navođeno oružje, mogla trajati između jedne i četiri godine. Autori izvještaja navode da čak i prije rata s Iranom, američke zalihe nisu bile dovoljne za suočavanje s protivnicima ravnopravnog statusa, te da je taj nedostatak sada "daleko akutniji", situacija koja bi mogla predstavljati izazov za Washington u slučaju sukoba sa silama poput Kine.

Izvještaj naglašava da trenutne zalihe nisu dovoljne za istovremeno suočavanje s velikim silama.

Jedan od ključnih izazova je visoka cijena ovih sistema. Svaki THAAD presretač može koštati čak 13-15 miliona dolara, a Patriot rakete koštaju milione dolara. Nasuprot tome, neke prijetnje, poput jeftinih dronova, koštaju mnogo manje, što ovaj ekonomski disbalans čini strateškim problemom.

Pored troškova, važno je i pitanje proizvodnje. Američka odbrambena industrija obično proizvodi ove sisteme ograničenim tempom, a brzo povećanje proizvodnje kako bi se kompenzirala povećana potrošnja suočava se s ograničenjima u lancu snabdijevanja, sirovinama i industrijskim kapacitetima. Analitičari upozoravaju da bi nastavak ovog trenda mogao oslabiti američko odvraćanje u drugim regijama, poput Azijsko-pacifičke regije.