Irak bilježi najveći pad aktivnosti ISIL-a od 2014. godine

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Irak je od početka ove godine svjedočio neviđenom padu nivoa terorističkih operacija ISIL-a; sigurnosni pokazatelj koji je najniži nivo od okupacije velikih dijelova zemlje od strane ISIS-a 2014. godine.

Sigurnosni izvori rekli su novinama "Al-Arabi Al-Jadeed" da su brzina i broj napada koji se pripisuju ovoj grupi dostigli vrlo ograničen nivo i da više nema vijesti o široko rasprostranjenim operacijama ili koordiniranim napadima koji su bili karakteristični za aktivnosti grupe u prethodnim godinama; problem koji ukazuje na fundamentalnu promjenu u sigurnosnom okruženju u Iraku.

Zvaničnici i posmatrači pripisuju ovaj pad kombinaciji faktora, uključujući povećane preventivne operacije iračkih snaga, poboljšane obavještajne sposobnosti za praćenje uspavanih ćelija i kontinuirani pritisak iz zraka i obavještajnih službi. Osim toga, tekuće operacije čišćenja u iračkim poljoprivrednim pojasevima, dolinama, planinama i pustinjama, posebno u provincijama Diyala, Kirkuk, Salahuddin i Anbar, ograničile su kretanje ISIS-a i eliminirale njihova tradicionalna sigurna utočišta.

Irak na rubu stabilizacije sigurnosti

Značaj ovog pada leži u činjenici da pruža rijetku priliku za stabilizaciju unutrašnje stabilnosti Iraka nakon godina sigurnosne, humanitarne i ekonomske erozije. Kako aktivnost ISIL-a opada, opada i sposobnost grupe da ulije strah, poremeti razvoj ili cilja infrastrukturu i udaljena sela. Ova situacija bi mogla usmjeriti iračke resurse prema obnovi, pružanju usluga i poboljšanju investicijske klime, posebno u provincijama koje su godinama pogođene terorizmom.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da se ISIL ne bi trebao smatrati potpuno uništenim u Iraku, jer grupa i dalje ima ograničenu sposobnost manevrisanja i skrivanja u teškim područjima i pokušava iskoristiti sigurnosne praznine ili političke i društvene tenzije kako bi se vratila. Stoga, održavanje ovog niskog nivoa aktivnosti ISIL-a zahtijeva kontinuirane obavještajne napore i eliminisanje ranjivosti od kojih je grupa imala koristi u prethodnim periodima.

Brigadni general Tahsin al-Khafaji, glasnogovornik iračkog Ministarstva odbrane, izjavio je za novine Al-Arabi Al-Jadeed: Nivo aktivnosti terorističke grupe ISIL dostigao je najniži nivo od početka ove godine od 2014. godine, a snage sigurnosti uspjele su značajno smanjiti moć grupe kroz kontinuirane preventivne operacije i opsežne obavještajne napore.

Dodao je: "Značajno smanjenje napada ISIL-a nije jednokratni događaj, već rezultat sigurnosnih programa akumuliranih tokom proteklih godina; programa koji su uključivali progon aktivnih komandanata i elemenata, uništavanje finansijskih i logističkih mreža podrške, kao i praćenje sumnjivih kretanja u pustinjskim, planinskim područjima i poljoprivrednim zemljištima koja je ISIS koristio kao tranzitne rute i skrovišta."

ISIL-ove uspavane ćelije prizemljene

Objasnio je da su iračke snage posljednjih mjeseci provele niz specijalnih operacija u provincijama Diyala, Kirkuk, Salahuddin, Niniva i Anbar, što je dovelo do otkrivanja skrovišta, uništavanja sjedišta, otkrivanja oružja i eksploziva te hapšenja traženih osoba povezanih s ISIL-om, te je paraliziralo sposobnost uspavanih ćelija da obnove svoje redove ili izvedu efikasne operacije.

Al-Khafaji je naglasio da je visok nivo koordinacije između vojske, antiterorističkog aparata, Narodnih mobilizacijskih snaga, savezne policije i obavještajnih agencija odigrao ključnu ulogu u ovom povlačenju, te da je brza i tačna razmjena informacija neutralizirala planove prije nego što su provedeni i ograničila mobilnost preostalih elemenata.

Rekao je: ISIL i dalje pokušava koristiti udaljena područja, geografske praznine i neke izazove kako bi demonstrirao svoje postojanje, ali više nema sposobnost da zauzme područja ili izvede operacije velikih razmjera kao prethodnih godina.

U međuvremenu, Jawad al-Dahliqi, stručnjak za vojna pitanja, rekao je za novine Al-Arabi Al-Jadeed: Trenutni pad aktivnosti ISIL-a u Iraku važan je strateški pokazatelj i pokazuje da su sigurnosne snage prešle iz faze reakcije u fazu kontrole na terenu i sigurnosne prevencije. ISIS je sada u najslabijoj poziciji otkako je izgubio svoje glavne gradove 2017. godine.

Kraj ere moći ISIL-a?

Dodao je: Smanjenje broja napada i vrsta operacija ISIL-a u Iraku posljednjih mjeseci odražava jasnu eroziju strukture ISIL-a na nivou rukovodstva, finansijskih resursa i sposobnosti regrutacije i mobilizacije. Grupa više nema slobodu manevrisanja koju je nekada imala na otvorenim ili pograničnim područjima.

Al-Dahliqi je naglasio: Iračke snage su posljednjih godina uspjele stvoriti opsežnu bazu podataka koja im je omogućila da pronađu male ćelije prije nego što poduzmu bilo kakvu akciju. Također, razvoj metoda zračnog nadzora i korištenje novih tehnologija u praćenju i ciljanju suzili su polje djelovanja za preostale elemente.

Nastavio je: ISIL sada traži načine za preživljavanje skrivajući se u nepristupačnim područjima i izvodeći ograničene napade kako bi dokazao svoje medijsko prisustvo, umjesto da se širi. Međutim, grupa nema dovoljno ljudstva i logistike za provođenje operacija velikih razmjera ili dominaciju u regijama.

Također je rekao: Važnost ovog smanjenja nije samo sigurnosna, već i ekonomska i društvena dimenzija; jer smanjenje terorističke prijetnje daje oslobođenim provincijama više vremena za stabilizaciju, završetak projekata obnove, povratak stanovnika i poticanje trgovine i investicija.

Upozorio je da terorističke grupe često iskorištavaju svaki sigurnosni vakuum, političke tenzije ili slabost za pregrupiranje; stoga je potrebno nastaviti preventivne operacije, jačajući razvoj.