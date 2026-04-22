New York Times: Velike sile ne propadaju na bojnom polju, već zbog unutrašnje i ekonomske erozije uzrokovane ratom

New York Times je u analizi pod naslovom „Ratni huškači potpuno pogrešno shvataju historiju“ napisao:

U iranskom ratu, kao i u Vijetnamskom i ratu u Iraku, ratni huškači su obećavali „brze i jeftine pobjede“. Historija je pokazala da velike sile obično propadaju ne na bojnom polju, već zbog „ekonomske i unutrašnje iscrpljenosti“ u takvim ratovima.

Trumpova tvrdnja da „vojni pritisak vodi miru“ zapravo se okrenula protiv njega i, umjesto da odvraća, dovela je do toga da Iran postane asertivniji u kontroli vodenih puteva i diplomatskoj izolaciji Sjedinjenih Država.

Washingtonski ratni huškači zamišljaju da će se Iran ponašati kao slab i iracionalan akter koji će popustiti pri prvom pritisku. Ali Trumpova administracija je potpuno ignorisala iransku „nacionalnu otpornost“ i njihovu sposobnost da iskoriste geografiju.