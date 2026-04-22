Jačaju evropske ambicije o vlastitom nuklearnom odvraćanju i sigurnosnim kapacitetima

Predsjednik Emmanuel Macron i premijer Donald Tusk razgovarali su u Gdanjsku o mogućnosti zajedničkih vojnih vježbi, uključujući i saradnju u području nuklearnog odvraćanja. Ovaj susret dolazi u trenutku kada Evropa intenzivira napore za jačanje vlastite sigurnosti i smanjenje oslanjanja na vanjske saveznike.

🔸️ Macron je potvrdio da Francuska želi otvoriti novu fazu svog nuklearnog odvraćanja, omogućavajući partnerima veće učešće kroz razmjenu informacija i zajedničke vježbe. Kao jedina nuklearna sila u Evropskoj uniji, Francuska nastoji okupiti saveznike oko zajedničke strategije koja bi doprinijela većoj strateškoj autonomiji kontinenta.

🔸️ Poljska je izrazila spremnost da se pridruži toj inicijativi, naglašavajući potrebu za snažnijim evropskim odgovorom na sigurnosne izazove, posebno u kontekstu odnosa s Rusijom. Tusk je istakao da se radi o grupi država koje žele jačati evropski suverenitet i razvijati vlastite kapacitete odvraćanja.

🔸️ Ipak, ostaje otvoreno pitanje načina implementacije ove saradnje. Francuska insistira na zadržavanju potpune kontrole nad svojim nuklearnim arsenalom, dok se razmatraju opcije poput raspoređivanja vojnih kapaciteta u partnerskim zemljama. Paralelno s tim, dvije zemlje dogovorile su produbljivanje saradnje u oblasti odbrane, uključujući svemirske tehnologije i vojno planiranje.

🔸️ Ovi potezi ukazuju na sve izraženiju ambiciju Evrope da izgradi veću nezavisnost u sigurnosnoj i odbrambenoj politici. U svjetlu globalnih napetosti, evropske države sve više teže stvaranju vlastitih mehanizama zaštite, čime bi smanjile zavisnost od tradicionalnih savezništava i ojačale svoju geopolitičku ulogu.